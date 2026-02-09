◆練習試合 日本ハム８―４阪神（８日・名護）

日本ハムのドラフト２位・エドポロケイン外野手（２２）＝大院大＝が８日、初の対外試合で新庄監督に「完璧。大したもん」と、言わしめる衝撃デビューを飾った。阪神との練習試合（名護）に「４番・中堅」で出場すると、初回の第１打席で遊撃への内野安打、４回の第２打席には中堅フェンス直撃の二塁打を放つなど２安打１打点で首脳陣をうならせた。

キャンプは２軍スタートも、１軍戦に“お試し参加”。ベンチ入りは前日に伝えられていたが、「驚がくですね」と、まさかの４番抜てき。第２打席では、門別の１４３キロ直球を完璧に捉え、「甘く入ってくる球を１球で打てたのはよかった」と、大学リーグ通算１１本塁打の長打力を発揮した。指揮官も「バットの角度がいいですね」と独特の見方で褒めた。

打撃以上に指揮官の目に留まったのは想像以上の脚力だった。第１打席の内野安打を受け、試合後の会見ではチームの２０メートル走のタイムが記載された資料を報道陣に公開。五十幡、水野、矢沢に次ぐ２・９０秒をマークしていたことを明かし、「びっくりした。あの身長とあの体重で矢沢くんと一緒よ。どういうこと？（笑）」と、身長１９０センチ、体重１０１キロの身体能力に目を丸くした。

指揮官は、「（１軍の名護に）持ってきたいかもね。人生一日、二日で変わりますから」と、緊急昇格も示唆。ロマンあふれるルーキーが鮮烈なプロ一歩を踏み出した。（川上 晴輝）

◆エドポロケイン ２００３年７月２日、大阪市生まれ。２２歳。北巽小２年からナガセボーイズで野球を始め、巽中では南大阪ベースボールクラブ所属。日本航空（山梨）では２年秋からレギュラーとなり、３年夏の甲子園出場。高校通算２４本塁打。大院大では１年春からリーグ戦出場。父はナイジェリア人。母は韓国人。兄は総合格闘家のエドポロキング。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。