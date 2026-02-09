ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が８日、沖縄・浦添キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季の新人王左腕・荘司から“プロ１号”を放った。内角高めの直球を強振。打球は左翼席後方の防球ネット上部に突き刺さる推定飛距離１２５メートルの特大弾となった。球場が騒然となる中、黄金ルーキーは「プロでもすごく活躍されている方からの一本というのは自信になります」と爽やかにほほ笑んだ。

小沢と２度、山野とも対戦した後、３人目の相手が荘司だった。１周目の６球では安打性の打球はなかったが、２周目は３球目から３連打締め。４球目が一発となった。昨季は４５試合で防御率１・０５、被本塁打「１」だった荘司は「松下君がうまく打ちましたし、あそこまで飛ばすパワーもあるので。シーズンでは助けてほしい」と苦笑い。「２年連続で受賞になったらヤクルト自体も盛り上がる」と自身に続く新人王獲得に向けてエールを送った。

選手寮では昨年荘司が使用していた“出世部屋”を松下が受け継いだ。運も味方しているかのように見えるが、「最終的な目標」と語る新人王へ松下に慢心はない。この日は計２８球で１８度のスイングを仕掛け、安打性の当たりは５本。「大学時代の自分のイメージでは捉えられないと感じた。タイミングだったり、始動する早さだったりというのは探りながらやりたい」と今後を見据えた。

三塁の定位置は山田らとの競争となるが、池山監督も「初の実戦（形式）でタイミングを合わせて、あれだけ振れることは評価できる」と話すなど松下株は急上昇。１２日の練習試合・中日戦（北谷）からは対外試合がスタートする。「ここからしっかりアピールしたい」。大学日本代表の主将も務めた背番号６が、新生ヤクルトを盛り上げる。（中村 晃大）

◆松下 歩叶（まつした・あゆと）２００３年４月１４日、神奈川・南足柄市生まれ。２２歳。小学６年時にベイスターズジュニア選出。桐蔭学園（神奈川）では１年春からベンチ入りし、通算１３本塁打。法大に進学すると、東京六大学リーグ通算１４本塁打。日本代表の主将を務めた昨夏の日米大学選手権ではＭＶＰに輝いた。２５年ドラフト１位でヤクルト入団。１８１センチ、８７キロ。右投右打。年俸１６００万円（推定）。