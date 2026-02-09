将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指された。挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に勝利し、対戦成績３勝０敗で３期ぶりに女流名人位を奪還した。

対局の緊張感から解き放たれ、左手薬指のリングにそっと触れた。４年連続の女流名人戦。３期ぶりのタイトル奪還に「挑戦して失敗するということが続いていたかなというところで、満足のいく内容だったけど、結果がついてきていなかった。一つ結果があげられて、そこはうれしく思っています」と安どの笑みを浮かべた。

今年度は手術を伴う体調不良もあり、４月に女流王位戦の挑戦を辞退し、６月にマイナビ女子オープンを失冠した。「明らかに（体調が）おかしかった。もう起き上がれないとか、そういう状況でした。（夫からも）『対局も異常にしんどそうに行っている』と言われて」と告白。検査の結果、貧血が判明した。

その後は、夫が交際期間中から献身的にサポートした。体調も回復し、女流棋戦では結婚公表後、１０戦９勝と強さを見せている。

「病院通いもあったけど、ほとんどついてきてくれて助かりました。支えてもらって精神的にありがたかったです」と感謝。「食事の面でも、いろいろと見直してもらいました。１人だとお菓子で済ませていたけど、かなり（の頻度で）作ってもらい、本当にお菓子（を食べること）がなくなりました。お肉や野菜がしっかりあって。今ではあまりに健康体（となりました）」

この日は昨年１１月の結婚発表後、初戴冠だった。「結婚に伴って親族が増えて、応援してくれている。リアルタイムで見てくれているので、意気込んで臨んでいました。結果がこういうふうについてきたのは良かったなと思います」

２５年６月以来の女流三冠に返り咲いた。マイナビ女子オープンの挑戦者決定戦進出が決まるなど、今後もさらなるタイトル獲得に向けた戦いが続く。

「しっかり反省して、今後も目標を持って頑張っていければ」ときっぱり。希望に満ちた未来が広がっている。（中西 珠友）

○…この日は、野田市を含む千葉県北西部に大雪警報が発令され、対局場周辺も数センチの積雪を観測。１０日に故郷・北九州市内で同市市民文化大賞を受賞する森下卓九段（５９）は交通網の寸断を心配した。対局後の西山新女流名人は「雪だるまと対面するのは小学生ぶり。かわいい〜！」と笑顔を見せていた。