飯豊まりえ、『Oggi』卒業へ 専属モデルを7年8ヶ月、就任時「身も心も素敵な女性に」
モデル・俳優の飯豊まりえが、専属モデルを務めている『Oggi』（小学館）を27日発売の4月号をもって卒業する。
【写真】超ミニ丈ワンピースから美脚 笑顔を振りまく飯豊まりえ
2018年6月に同誌に初登場、2019年3月に専属モデルとなり、その4ヶ月後に初ソロ表紙に抜擢された。圧倒的な表現力、一瞬で人を虜にしてしまう笑顔、スタイリスト顔負けのファッションセンスで7年8ヶ月を駆け抜けた。
専属モデル就任時に「身も心も素敵な女性になれるように自分磨きを続けていきたいと思います」と語り、素敵な大人の女性へと成長を遂げた。
最後となる今号でも“卒業”を連想させる、桜カラーのシャツをインしたジャケットスタイルで表紙を飾り、誌面では「相棒」と公言するデニムにタートルニットを合わせた、彼女らしい上質なシンプルスタイルや、『Oggi』の代名詞であるセットアップにタンクトップという大人の余裕を感じさせるコーデなど、その魅力を惜しみなく披露した。
また、お気に入りの写真とともにこれまでを振り返り、当時の心境なども明かし、「昔から好きなものが変わらないタイプですが、『Oggi』のブレないファッションや世界観が好きでした」などと語り、これからも変わらぬ“Oggi愛”を約束した。
なお「7年間応援してくれた読者のみなさんに直接お礼を伝えたい！」という飯豊たっての願いから、ファンと卒業を祝うスペシャルイベント「飯豊まりえ『Oggi』卒業式」が開催される。70人限定での開催で、トークショーでは質問コーナーやクイズに挑戦など、飯豊と時間を共有できる稀少な機会となっている。
