マジカル・パンチライン沖口優奈、1st写真集4・20発売へ 沖縄舞台で“アイドル集大成”ショットで魅了 黒ランジェリー妖艶姿も…【コメントあり】
アイドルグループ・マジカル・パンチラインのリーダー兼プロデューサーの沖口優奈が、アイドルを卒業する4月20日、アイドル人生の集大成となるファースト写真集を発売することが決定。先行アザーカットが解禁となった。
【画像】黒ランジェリーでポーズを決める沖口優奈
舞台は沖縄。2016年のデビュ−以降、10年間アイドルとして駆け抜けてきた彼女と、束の間の旅へ。童心にかえってビーチではしゃぐ姿、ヴィラで魅せる大人な表情、今まで見せなかったセクシーカットも満載で、一人の女性としても成長した、いま見せられる最大級の彼女が撮りおろしで詰め込まれている。
今回解禁となったカットは、写真集には納まりきらなかった先行アザーカット。ザ・沖縄を感じさせる青い海をバックにした王道カットのほか、南国を感じさせる花と色鮮やかなオフショル姿がまぶしい1枚、そして黒ランジェリーでこちらを見つめる妖艶な姿も公開された。
なお、2月14日に東京・ViBlue EBISUで行われる沖口優奈生誕祭「ゆうな28歳！アイドル10年生！」の会場にて、先行予約販売を実施。現地予約特典として、写真集1冊を予約毎にランダムで、生写真1枚をプレゼントする。全3種、数量限定、図柄は非公開。アタリには、生写真に直筆サインが入る。
●沖口優奈、コメント
ずっと夢だった写真集をアイドル10周年、そして沖口優奈の新たなスタートのタイミングで発売できてとっても嬉しいです！
沖縄の海で撮った爽やかな写真から、沖口優奈史上1番大人な写真まで沢山の私が溢れています！
何十回、何百回とご覧ください！！
