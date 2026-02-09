【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・南関東ブロック　当選一覧

◆衆院選2026 比例代表・南関東ブロック（定数23）当選一覧

【自由民主党】

名簿順位 氏名

1 小林 鷹之

1 松野 博一

1 鹿嶋 祐介

1 英利 アルフィヤ

1 斎藤 健

1 松本 泉

1 小池 正昭

1 浜田 靖一

1 松本 尚

1 丸尾 南都子

1 新田 章文

1 中西 健治

1 永田 磨梨奈

1 坂井 学

1 古川 直季

1 鈴木 馨祐

1 三谷 英弘

1 上原 正裕

1 星野 剛士

1 丸田 康一郎

1 赤間 二郎

1 河野 太郎

1 牧島 かれん

1 草間 剛

1 中谷 真一

1 堀内 詔子

1 門山 宏哲

1 佐藤 主迪

1 山際 大志郎

1 田宮 寿人

1 金沢 結衣

当）1 長野 春信

当）33 伊藤 聡

当）34 文月 涼

当）35 岩崎 比菜

【中道改革連合】

名簿順位 氏名

当）1 角田 秀穂

当）2 沼崎 満子

当）3 原田 直樹

当）4 田嶋 要

4 奥野 総一郎

当）4 後藤 祐一

4 宗野 創

4 大塚 小百合

4 青柳 陽一郎

当）4 笠 浩史

4 中谷 一馬

4 江田 憲司

4 阿部 知子

4 篠原 豪

4 太 栄志

4 宮川 伸

4 岡島 一正

4 佐々木 奈保美

当）4 早稲田 夕季

4 本庄 知史

4 水沼 秀幸

4 中島 克仁

4 安藤 淳子

4 矢崎 堅太郎

4 長友 克洋

4 山崎 誠

4 中村 武人

4 谷田川 元

4 柳家 東三楼

4 多ケ谷 亮

4 佐藤 由美

【日本維新の会】

名簿順位 氏名

当）1 金村 龍那

1 金子 洋一

1 久坂 くにえ

当）1 横田 光弘

1 浅川 義治

1 田沼 隆志

1 添田 勝

― 1 石塚 貞通

【国民民主党】

名簿順位 氏名

当）1 西岡 義高

当）1 深作 ヘスス

当）1 岡野 純子

1 林田 章裕

1 武藤 雄大

1 中村 太一

1 山口 翔平

1 片山 智絵

1 二宮 研

【日本共産党】

名簿順位 氏名

当）1 畑野 君枝

2 斉藤 和子

3 飯田 能生

【れいわ新選組】

名簿順位 氏名

― 1 三好 諒

当）2 山本 譲司

3 有野 洋輔

【参政党】

名簿順位 氏名

当）1 工藤 聖子

― 1 室井 一真

当）1 中谷 めぐ

1 宮本 寛之

5 和田 武士

6 久野 晋作

【減税日本・ゆうこく連合】

名簿順位 氏名

1 川田 龍平

― 2 高橋 宏

【日本保守党】

名簿順位 氏名

1 梅原 克彦

2 冨田 格

【社会民主党】

名簿順位 氏名

1 佐々木 克己

【チームみらい】

名簿順位 氏名

当）1 河合 道雄

当）2 山田 瑛理

当）3 小林 修平