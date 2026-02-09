【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・南関東ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・南関東ブロック（定数23）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
1 小林 鷹之
1 松野 博一
1 鹿嶋 祐介
1 英利 アルフィヤ
1 斎藤 健
1 松本 泉
1 小池 正昭
1 浜田 靖一
1 松本 尚
1 丸尾 南都子
1 新田 章文
1 中西 健治
1 永田 磨梨奈
1 坂井 学
1 古川 直季
1 鈴木 馨祐
1 三谷 英弘
1 上原 正裕
1 星野 剛士
1 丸田 康一郎
1 赤間 二郎
1 河野 太郎
1 牧島 かれん
1 草間 剛
1 中谷 真一
1 堀内 詔子
1 門山 宏哲
1 佐藤 主迪
1 山際 大志郎
1 田宮 寿人
1 金沢 結衣
当）1 長野 春信
当）33 伊藤 聡
当）34 文月 涼
当）35 岩崎 比菜
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 角田 秀穂
当）2 沼崎 満子
当）3 原田 直樹
当）4 田嶋 要
4 奥野 総一郎
当）4 後藤 祐一
4 宗野 創
4 大塚 小百合
4 青柳 陽一郎
当）4 笠 浩史
4 中谷 一馬
4 江田 憲司
4 阿部 知子
4 篠原 豪
4 太 栄志
4 宮川 伸
4 岡島 一正
4 佐々木 奈保美
当）4 早稲田 夕季
4 本庄 知史
4 水沼 秀幸
4 中島 克仁
4 安藤 淳子
4 矢崎 堅太郎
4 長友 克洋
4 山崎 誠
4 中村 武人
4 谷田川 元
4 柳家 東三楼
4 多ケ谷 亮
4 佐藤 由美
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
当）1 金村 龍那
1 金子 洋一
1 久坂 くにえ
当）1 横田 光弘
1 浅川 義治
1 田沼 隆志
1 添田 勝
― 1 石塚 貞通
【国民民主党】
名簿順位 氏名
当）1 西岡 義高
当）1 深作 ヘスス
当）1 岡野 純子
1 林田 章裕
1 武藤 雄大
1 中村 太一
1 山口 翔平
1 片山 智絵
1 二宮 研
【日本共産党】
名簿順位 氏名
当）1 畑野 君枝
2 斉藤 和子
3 飯田 能生
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
― 1 三好 諒
当）2 山本 譲司
3 有野 洋輔
【参政党】
名簿順位 氏名
当）1 工藤 聖子
― 1 室井 一真
当）1 中谷 めぐ
1 宮本 寛之
5 和田 武士
6 久野 晋作
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 川田 龍平
― 2 高橋 宏
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 梅原 克彦
2 冨田 格
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 佐々木 克己
【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1 河合 道雄
当）2 山田 瑛理
当）3 小林 修平