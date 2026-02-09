【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・南関東ブロック　当選一覧

◆衆院選2026　比例代表・南関東ブロック（定数23）当選一覧

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　小林　鷹之
　　1　松野　博一
　　1　鹿嶋　祐介
　　1　英利　アルフィヤ
　　1　斎藤　健
　　1　松本　泉
　　1　小池　正昭
　　1　浜田　靖一
　　1　松本　尚
　　1　丸尾　南都子
　　1　新田　章文
　　1　中西　健治
　　1　永田　磨梨奈
　　1　坂井　学
　　1　古川　直季
　　1　鈴木　馨祐
    　1　三谷　英弘
　　1　上原　正裕
　　1　星野　剛士
　　1　丸田　康一郎
　　1　赤間　二郎
　　1　河野　太郎
　　1　牧島　かれん
　　1　草間　剛
　　1　中谷　真一
　　1　堀内　詔子
　　1　門山　宏哲
　　1　佐藤　主迪
　　1　山際　大志郎
　　1　田宮　寿人
　　1　金沢　結衣
当）1　長野　春信
当）33　伊藤　聡
当）34　文月　涼
当）35　岩崎　比菜

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　角田　秀穂
当）2　沼崎　満子
当）3　原田　直樹
当）4　田嶋　要
　　4　奥野　総一郎
当）4　後藤　祐一
　　4　宗野　創
　　4　大塚　小百合
　　4　青柳　陽一郎
当）4　笠　浩史
　　4　中谷　一馬
　　4　江田　憲司
　　4　阿部　知子
　　4　篠原　豪
　　4　太　栄志
　　4　宮川　伸
　　4　岡島　一正
　　4　佐々木　奈保美
当）4　早稲田　夕季
　　4　本庄　知史
　　4　水沼　秀幸
　　4　中島　克仁
　　4　安藤　淳子
　　4　矢崎　堅太郎
　　4　長友　克洋
　　4　山崎　誠
　　4　中村　武人
　　4　谷田川　元
　　4　柳家　東三楼
　　4　多ケ谷　亮
　　4　佐藤　由美

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
当）1　金村　龍那
　　1　金子　洋一
　　1　久坂　くにえ
当）1　横田　光弘
　　1　浅川　義治
　　1　田沼　隆志
　　1　添田　勝
―　1　石塚　貞通

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
当）1　西岡　義高
当）1　深作　ヘスス
当）1　岡野　純子
　　1　林田　章裕
　　1　武藤　雄大
　　1　中村　太一
　　1　山口　翔平
　　1　片山　智絵
　　1　二宮　研

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
当）1　畑野　君枝
　　2　斉藤　和子
　　3　飯田　能生

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
―　1　三好　諒
当）2　山本　譲司
　　3　有野　洋輔

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
当）1　工藤　聖子
―　1　室井　一真
当）1　中谷　めぐ
　　1　宮本　寛之
　　5　和田　武士
　　6　久野　晋作

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
　　1　川田　龍平
―　2　高橋　宏

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
　　1　梅原　克彦
　　2　冨田　格

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1 佐々木　克己

 

【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1　河合　道雄
当）2　山田　瑛理
当）3　小林　修平