◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日 フィギュアスケート団体（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート団体最終日が8日に行われ、ペア・フリーで「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代3位となる自己ベスト155・55点を出し、圧巻の1位。続くシングルにバトンをつないだ。

複数のリフト、スピンで最高難度のレベル4を獲得。2度のスロー3回転ジャンプ、2人そろっての3回転サルコーなども鮮やかに決めた。三浦は「大きなミスなく終えられて本当にうれしい」と語り、木原は「団体戦は僕たちにとってすごく大切。120％の力を出し切りたい気持ちを持っていた」と振り返った。

団体はチームへの貢献と、もう一つのテーマが個人戦に向けての「トレーニングウィーク」。前回の北京五輪は団体メダルが目標だっただけに「団体を終えた瞬間に目標を達成してしまっていた」（木原）と個人戦を前に燃え尽きた反省があった。個人金メダルを射程に捉える今回は「こんなありがたいことない。ビッグシュミレーションができる」と木原。発想を変え、SP、フリーとも団体出場を決断。木原は「1つ自信になった」と話した。

世界一ペアとしてSP、フリーとも圧倒的な強さを見せた。「リザルトを見ても、まだまだ伸ばせるところはあると感じた。個人戦はもっと上を目指して頑張りたい」と三浦。個人金メダルへ大きく加速した。