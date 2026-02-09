ひろゆき「左で推せる党がいない」 左派のリーダー候補も実名でぶっちゃけ「知名度だと…」
実業家のひろゆきこと西村博之氏が、8日放送のABEMA特別番組『#アベプラ衆院選 SP〜EXITと蘭丸と、時々ひろゆき〜』に出演。自民党大勝、中道大敗という結果が伝えられていることを受け、私見を述べた。
【動画】ひろゆき、衆院選の議席予測にぶっちゃけ
ひろゆき氏は、獲得議席予想の結果を踏まえ「自民党が思い通りになったのと、おじいちゃん2人並んで勝てるわけないよねっていう。そういう意味では、若者の意志が割と強いのが許される社会になったっていうのは、けっこういいんじゃないかな」とコメント。
左派政党について「左で推せる党がいないんですよ。政策で誰を選ぼうとかじゃなくて、この顔の中で誰を推せるか。山本太郎さんとかがいれば、まだ推せたと思うんですけど…キャラと知名度だと、やっぱ蓮舫さん代表にしないと無理じゃないっすか？」とぶっちゃけた。
さらに「リベラル」という言葉時代も敬遠されているのではと投げかけ「リベラル、あのグループちょっと敬遠する。グローバリズム、なんか悪そうだよね。要は、この単語を使うと、なんか悪そうだよねっていうイメージになったんですよ。世間の人がそう思うようになった。にもかかわらず、まだ『私たちはリベラルです』って言うから、なんか気持ち悪いグループなんだってなっちゃう。新しい言葉を作らないと勝てないですよ」と呼びかけていた。
【動画】ひろゆき、衆院選の議席予測にぶっちゃけ
ひろゆき氏は、獲得議席予想の結果を踏まえ「自民党が思い通りになったのと、おじいちゃん2人並んで勝てるわけないよねっていう。そういう意味では、若者の意志が割と強いのが許される社会になったっていうのは、けっこういいんじゃないかな」とコメント。
さらに「リベラル」という言葉時代も敬遠されているのではと投げかけ「リベラル、あのグループちょっと敬遠する。グローバリズム、なんか悪そうだよね。要は、この単語を使うと、なんか悪そうだよねっていうイメージになったんですよ。世間の人がそう思うようになった。にもかかわらず、まだ『私たちはリベラルです』って言うから、なんか気持ち悪いグループなんだってなっちゃう。新しい言葉を作らないと勝てないですよ」と呼びかけていた。