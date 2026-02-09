坂本花織、148.62点の高得点でフリー1位　日本が米国と並ぶ　“りくりゅう”ペアは世界歴代3位のハイスコア【冬季五輪】

坂本はフリーでも圧巻の演技で1位に(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が現地時間2月8日に行われ、女子フリーで坂本花織が登場。148.62点の高得点を出し、1位に立った。これで日本は米国と59ポイントで並んだ。

【写真】五輪マークを模したサングラス姿で喜びを露わにする坂本花織を見る

そんな坂本は、米紙『New York Times』の公式インスタグラムでユニークな写真が紹介されていた。五輪の5つの輪がついたサングラスで仲間を応援する姿を映した1枚だった。

ペアのフリーでは三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアが圧巻の演技で、世界歴代3位のハイスコアを叩き出した。自己ベストとなる驚異の155.55点をマークし、1位に立った。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]