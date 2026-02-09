「ジャンプしないで！」不満噴出のパリに続き、再び“劣化問題”が浮上　滑降Vの米女子選手がメダル破損を報告「こんなに早く壊れるのは稀」【冬季五輪】

壊れてしまったというメダルを見せるジョンソン(C)Getty Images

今五輪もメダルの“品質問題”が浮上しそうだ。

現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で、見事に勝利したブリージー・ジョンソン（米国）の金メダルが紐から外れて落下。一部が破損する事態になった。

予期せぬアクシデントだった。金メダルを手渡された直後、チームメイトや関係者たちと興奮気味に喜びを分かち合っていたというジョンソン。すると、メダルと紐を止めていた留め具が破損。金メダルが地面に落下してしまったという。

実は今大会で同様の形でメダルが壊れるケースが起きていた。現地時間2月7日に行われたクロスカントリースキー女子20キロ複合で銀メダルを手にしたエバ・アンデション（スウェーデン）も、ジョンソンと同じように紐からメダルが外れて落下。ドイツ紙『BILD』は「修復不可能」なほどに壊れてしまったと伝えている。

興奮して、振るだけで落下してしまうとは、なんともお粗末ではある。今回のメダル落下について「何らかの形でメダルが破損したり、修理が必要になったりすることはよくあるが、受賞からこんなにも早く壊れてしまうのは稀だ」とした米紙『USA Today』は、一部がかけたというジョンソンの嘆きの声を伝えている。