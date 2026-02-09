「このエピソードは素敵」金メダル1号・木村葵来、名前の由来はガンダムSEED主人公 監督祝福に「親が喜んでそう」とファン反響【冬季五輪】

今大会で日本勢初となる金メダルを獲得した木村に祝福の声が届いた(C)Getty Images

日本勢の金メダル1号が話題だ。

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝がリヴィーニョ・スノーパークで行われ、五輪初出場の木村葵来（きら）は、大技の5回転半を2本成功させるなど、会心の滑りを披露。179.50点で今大会日本人初の金メダルに輝いた。

【写真】日本選手と中国選手の友情を見よ！表彰台での姿をチェック

名前の葵来は、人気アニメ「機動戦士ガンダムSEED」の主人公、キラ・ヤマトが由来だという。この日は、1本目で89.00点、3本目で90.50点を記録すると、合計179.50点で金メダルを獲得。同種目で日本勢が表彰台のトップに立つのは、これが史上初の出来事だ。

21歳の快挙達成には、SNS上からも称賛の声が止まない。その中で「機動戦士ガンダムSEED」を手掛けた監督の福田己津央氏は、「おめでとうございます！」と公式Xに祝福の投稿。決勝前にも木村の活躍をリポストし、「光栄です。応援してます！」とエールを送っていた。