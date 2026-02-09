■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート団体・女子フリー（日本時間9日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

フィギュアスケートの団体、女子フリースケーティング（FS）が行われ、日本は坂本花織（25、シスメックス）が貫禄の演技を披露し、148.62点のトップ。合計点で首位アメリカとついに並んだ。最終種目の男子フリーを前に銀メダル以上が確定し、悲願の金へ佐藤駿（22、エームサービス/明治大）が大一番に挑む。

6日のショートでは今季ショート世界最高点となる78.88点を叩きだし、大舞台での強さをみせた坂本。この日も最終滑走となり、前半のジャンプで3回転フリップ、3回転ルッツからのコンビネーションを鮮やかに着氷。後半も3回転サルコウ、連続3回転ジャンプで得点を重ね、予定していた3連続ジャンプが3本目が跳べなかったが、最後の3回転ループは落ち着いて決めた。最後のコンビネーションスピンでは会場は大歓声。演技後は少し悔しそうな表情をみせたが、148.62点の高得点でトップに立つと、喜びを爆発させ涙があふれた。

アメリカはショートで演技した25年世界選手権・金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）に代わり、全米選手権3連覇のアンバー・グレン（26）がフリーに出場。冒頭のトリプルアクセル、3回転フリップで着氷が乱れるなどのミスがあり、フリーは全体で3位。

団体は順位に応じて1位10点、2位9点、3位8点とポイントが与えられる。前日はアイスダンスのフリーダンスを終え、アメリカと5ポイント差の2位だった日本は、最終日のこの日は、ペアのフリーで三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅう組が自己新を大きく更新する155.55点をマークし、フリーもトップ。合計で2ポイント差に縮まり、坂本の女子フリーでアメリカとの差がなくなった。

アメリカと日本の銀メダル以上が確定し、男子フリーでは日本は佐藤、アメリカは王者イリア・マリニン（21、アメリカ）が頂点をかけた演技に挑む。

【フィギュア団体順位（女子FS終了時点）】

1）日本 計59ポイント

2）アメリカ 計59ポイント

3）イタリア 計52ポイント

4）ジョージア 計50ポイント

5）カナダ 計47ポイント