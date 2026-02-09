◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第１節 いわき１―０札幌（８日・ハワイアンズスタジアムいわき）

ビルドアップから数的優位を作って前につなげるという、川井監督が鳥栖時代にしていたサッカーを見せようとはしていた。ただその時との違いは、攻めて行ってもかける人数が足りていなかったこと。

サイドに大きな問題があった。例えば右の白井が好機になりそうな場面をつくっても、中にはＦＷのバカヨコがいるだけ。逆サイドの田中宏がもっと中に絞っていかないと、人数は増えないしクロスを上げようとはならない。逆の場合もしかり。中に絞ってから動き直してワイドの位置でボールを受ければチャンスになるが、ずっと外に張っているだけでは相手に脅威は与えられない。

ハイプレスで来る相手への対応も考えていかないといけない。工夫してかいくぐって展開できるならいいが、それが難しいならもっとシンプルに蹴っても良かった。サイドにゴロでつなごうとして取られるシーンが多かっただけに、スペースに蹴る選択をしてＤＦラインを上げるとか、違った判断できる選手がいなかったのも痛かった。

２１本のシュートを打たれながら１点に抑えた守備は評価していい。反面、攻撃を立て直すのは相当大変な作業になると思うが、それも少しの意識で変えられる。まずは体の向きから前に行くことをイメージしていく。ＦＷならゴールを目指すとか、当たり前の役割を全うしていかないと。この試合を見る限り、戦術うんぬんではなく、選手個々の問題。色んなチャレンジができるリーグなのだから。自分の価値を上げるようなプレーを皆が見せていってほしい。

（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）