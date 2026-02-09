◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)

スノーボード・女子ビッグエア予選が行われ、日本勢は村瀬心椛選手ら4人が決勝進出を決めました。

ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。予選は上位12人が突破。

前回大会17歳3か月の日本人女子の冬季オリンピックメダリストの最年少記録をつくった村瀬選手は、1本目86.25、2本目82.50と安定感抜群。3本目にも85.00と計171.25の全体2位で決勝進出を決めました。

2大会連続で4位入賞の岩渕麗楽選手も着実に得点を重ねると、3本目に84.50をマークして予選突破。さらに初出場の深田茉莉選手、鈴木萌々選手は、3本目で勝負強さをみせて12位以内にすべりこみました。

男子ビッグエアでは、4人全員が決勝に残るなど、木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルのW表彰台の快挙達成。男子に続くメダルラッシュへ、決勝は翌日(日本時間の10日午前3時半)に行われます。

▽予選結果1位 ゾイ サドフスキ シノット(ニュージーランド) 172.252位 村瀬心椛 171.253位 ミア ブルックス(イギリス) 167.00――――――――――――5位 深田茉莉 165.757位 岩渕麗楽 164.008位 鈴木萌々 160.50