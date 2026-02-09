ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道新幹線 雪の影響で一部区間で速度を落として運転 東海道新幹線 雪の影響で一部区間で速度を落として運転 東海道新幹線 雪の影響で一部区間で速度を落として運転 2026年2月9日 5時49分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、東海道新幹線は雪の影響できょうの始発から、小田原駅から熱海駅の間と、岐阜羽島駅から新大阪駅の間の一部区間で、通常より速度を落として運転するということです。このため、列車に遅れが出る見込みです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 長野, 葬儀, 上田, ネジ, 介護タクシー, 床暖房, 静岡, 大船, 横浜