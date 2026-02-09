◆練習試合 日本ハム８−４阪神（８日・名護）

日本ハムの達孝太投手（２１）は８日、今季初の対外試合となる阪神との練習試合（名護）に先発。１回を投げ１安打無失点、２奪三振と順調な仕上がりを披露した。いずれもＷＢＣ日本代表に選出されている森下翔太外野手（２５）から空振り三振を奪うと、佐藤輝明内野手（２６）は１球で右飛に仕留める侍戦士斬りで、スイーパーなど変化球にも手応えをつかんだ。

飛躍を感じさせる１１球で、２０２６年のスタートを飾った。今季初の対外試合。“開幕投手”に指名された達は、先頭・前川を真っすぐ２球で追い込むと、最後はフォークで空振りを奪い３球三振。森下も空振り三振に仕留めると、ディベイニーには中前打を許したが、最後は佐藤を高め直球で右飛に封じた。１回を１安打無失点２奪三振の内容に「良かったと思います」と穏やかに笑った。

球速はスピードガンの不調で表示されなかったが、「１５２、３（キロ）出てたんじゃないかなと思う」と本人が語ったように真っすぐは威力十分。さらに森下への２球目にスイーパーで追い込むと、３球目にはスライダーとカットボールの中間である新球スラッターも試投した。「（新球は）ちょっと外れちゃって。反応は見れなかったんですけど、スイーパーは反応的にも良かった。右バッターには使えるんじゃないかなと思います」。昨季から課題にしてきた横の変化にも、手応えをつかんだ。

侍戦士との対戦を有効に生かした。スイーパーについては「肩口からアウトローぐらいまで曲がってた。反応は自分の中では良かった。手も出なかった感じだったと思うので」と振り返った。ＷＢＣへ向けて準備を進める相手だけに「調整が早い方だと思うので、ある程度反応を見れたのは良かった」とうなずいた。

堂々たる姿に、新庄監督も「達くんにしても細野くんにしても貫禄あるね。マウンドさばきも完璧だったし」と絶賛した。「ボールの状態はいいので、球数を増やしていく調整と再現性の高いボールを投げること」と今後の展望を語った達。予告されている開幕３戦目、進化した姿でマウンドに立つ。（山口 泰史）