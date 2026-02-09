◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で初出場の１８歳・鈴木萌々（もも、キララクエスト）は８位で決勝に進んだ。

６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。

両親の影響で３歳からスノーボードを始め、メキメキ成長。昨シーズンからＷ杯に参戦すると、第３戦のクラーゲンフルト大会ＢＡで自身初の表彰台となる３位に入り世界選手権ＢＡも４位。新鋭として注目を集め「（表彰台まで）あと少しだったので、決めきれなくて本当に悔しい。でも、世界選手権で４位だったのはうれしさもある。トップ選手とも戦えるようになってきた。五輪に向けてもっと練習を頑張りたい」などと力強く話していた。

期待の高校３年生が、決勝で爆発力ある演技を見せる。

◇鈴木 萌々（すずき・もも）２００７年１０月２９日、新潟市生まれ。１８歳。

▽競技歴 両親の影響で３歳からスノーボードを始め、大沢中１年時に全日本ジュニア選手権２位。美田園高２年時の昨季からＷ杯初参戦し、第３戦クラーゲンフルト大会ＢＡ３位、第５戦アスペン大会ＢＡ３位、世界選手権ＢＡ４位、ＳＳ８位。今季はＷ杯第２戦の北京大会ＢＡ３位。

▽夢 小学５年生から「五輪に出たい」という夢を持ち、本格的にトレーニングを開始した。

▽インスタグラム 自身の競技写真や、もこもこのニットを着たおしゃれな写真などを投稿。