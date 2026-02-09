◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で３大会連続出場の岩渕麗楽（バートン）は７位で決勝に進んだ。決勝へ「自分ができる技を出し切りたい」と意気込んだ。

６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。

４歳でスノーボードを始め、中１でプロに転向。２４歳になった今年は競技を始めて２０年の節目だった。「ミラノの年は私がスノーボードを始めて２０年目。そこで金メダルを取りたい思いは過去に２大会に比べてより強い」と覚悟を口にしてきた。

前回北京五輪では、４位で臨んだ決勝３回目。逆転表彰台を狙って斜め軸で後方に３回転宙返りする超大技「トリプルアンダーフリップ」に挑んだ。成功すれば、当時世界初だったが、着地であと一歩及ばず４位。それでも仲間が岩渕のもとに集まり、健闘をたたえた。観戦した国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ前会長も「オリンピックの精神がそこで体現されていた」と絶賛。「トリプルをやったことを褒めてくれた。そういうライダーが周りにいてくれて、すごいうれしい」と日本列島を感動の渦に包み、異彩を放った。

３大会目の大舞台で、まずは決勝への切符を手に入れた。悲願のメダル獲得へ、強い思いで臨む。

◇岩渕 麗楽（いわぶち・れいら）

▽生まれとサイズ ２００１年１２月１４日、岩手・一関市生まれ。２４歳。身長１４９センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳で始め、中学１年でプロ転向。１５歳だった１７〜１８年季からＷ杯に参戦し、１７年１２月にＢＡで初優勝。ＳＳと合わせ、通算９勝。世界選手権は４大会に出て、２５年ＢＡ銀、ＳＳ銅。五輪は１８年平昌ＢＡ４位、ＳＳ１４位、２２年北京ＢＡ４位、ＳＳ５位。２３年冬季ＸゲームＢＡ初制覇。岩手・一関学院高―法大。

▽麗楽の名の由来 「覚えやすく、世界で通用するように」

▽趣味 読書「推理小説が好き」で東野圭吾氏の「白夜行」がお気に入り。

▽家族 両親と妹。