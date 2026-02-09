今回の衆院選、高市総理の自民党が歴史的大勝となりました。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。

■「高市劇場」自民党史上最多の獲得議席

──今回の衆院選で、高市総理の自民党が歴史的大勝となりました。今回の結果について

突然の解散から始まり、選挙戦を通じてまさに「高市劇場」でした。主演も監督もすべて高市総理。 8日夜、最後の訴えを取材に行きましたが、花火大会でもやっているかのような人出でした。

いかにこの315議席がすごいのか。まずは自民党史上最多の獲得議席となります。

衆議院の3分の2＝315議席を超えましたので、参議院で否決された法案を再可決できます。憲法改正の発議の要件も、衆議院ではクリアしたことになります。数字だけで言えば、高市1強の政治状況が生まれたことになります。

今の選挙制度になってからの第一党の議席の占有率でみますと、民主党政権が誕生した時の民主党は64％。小泉さんの郵政解散の時の自民党が62％。今回はこれを超えて、過去最高の占有率となりそうです。

■多くの方が期日前投票に…自民が呼びかけキャンペーンを展開

──まさに高市旋風が全国で吹き荒れた状況ですが、この要因は何でしょうか？

選挙戦終盤、政府・自民党が気を揉んでいたのが「投票率」です。ある政府高官は「今回は、投票率が上がるほど高市自民が伸ばすという、これまでとは逆の選挙だ」と指摘していて、高市総理に好感を持つ「若い人たちが雪が降ったら、投票はいいやとなる」と警戒していました。

結果は、推定投票率で55.68%。戦後4番目の低さですが、多くの方が期日前投票を利用しました。

自民党は期日前投票を呼びかけるキャンペーンを展開していましたので、これがうまくいったとも言えそうです。

──若い層は、政府高官が期待した通り、自民党に投票したのでしょうか？

年代ごとの比例投票先を表したデータを見ると、年代別の投票先では、各年代で自民党がトップ、10代から30代は37％で、2位に20ポイントの差を付けています。40〜50代でも、2位に3倍以上の差。各年代で地滑り的支持を集めたと言えそうです。

──無党派の支持はどうだったのでしょうか？

無党派層の投票先ですが、自民が27％でトップに立ち、2位の「中道」を大きく引き離しました。自民党が無党派層の支持でトップになるのは異例と言っても良く、前回の衆院選でのトップは立憲民主党で、自民は3位でした。

■「アウトサイダー」高市総理に「世直し」を期待

──高市氏がそこまで支持された背景は？

有権者のいくつもの思いが相乗効果となって表れたと見ています。キーワードでみていきますと、高市総理に関して言えば「一生懸命な姿」を好感し「初の女性総理」を応援したいという思い。

社会経済情勢で言えば、終わりの見えない物価高です。変化を起こせない「既成政治にNO」を示した。野党もその既成政治の一部分とみられたと思います。

そこで求めたのが、政治の世界の「アウトサイダー」。高市さんは長く国会議員を務めているが、自民党内ではアウトサイダー的立ち位置でした。共和党の大統領候補にトランプ大統領がなったようなもので、そんな高市総理に有権者は「世直し」を期待したのではないか。

幕末の「世直し」と言えば、今から27年前、ある映像が眠っていました。当時の若手国会議員らが幕末劇を上演したのですが、高市総理も参加していました。

演じたのはアメリカのペリー提督、日本に開国を迫った人物です。

日本の歴史を大きく変える役割を高市総理も果たすのか、注目されます。