◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 フィギュアスケート 団体女子フリー（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われた。団体はこの日が最終日となる。女子シングルのフリーには日本から坂本花織（シスメックス）が登場。148.62の高得点をマークしてフリーでトップに立ち、キスアンドクライでは感極まる場面があった。

フリー曲「愛の讃歌」に乗り、冒頭の2回転アクセルに成功。持ち前のダイナミックで優雅なスケーティングを披露した。後半も3回転フリップ―3回転トーループのコンビネーションを見事に決めるなど、会場からも大きな拍手を浴びた。

演技後には舌を出して、若干の苦笑い。3連続ジャンプが2連続となったことを悔やんでいる様子だったが、会場の拍手には手を振って応えた。

SNSでは「坂本花織ちゃん、フリーも素晴らしい演技だった〜」「ジャンプもステップもスケーティングの一部かと思うくらいの流れ、すばらしかった」「瞬きするのももったいないくらい素晴らしい演技」「坂本花織というスケーターが最高すぎるよ」「もらい泣き」などの声が寄せられていた。