◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 女子シングル・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)

フィギュアスケート団体の女子フリースケーティング（FS）に日本の坂本花織選手が登場しました。

前の種目、ペアのFSで三浦璃来選手・木原龍一選手組が自己最高点をマークし1位。首位アメリカに2ポイント差の2位でバトンを渡された坂本選手は女子フリー5組中5番目に登場します。

坂本選手は冒頭のダブルアクセルから始まり、中盤の3回転フリップ+3回転トウループのコンビネーションジャンプも成功。続く3連続ジャンプが2連続になりましたがほぼ全てのジャンプを見事に決め、演技終了後は満面の笑みを見せました。

アメリカ、アンバー・グレン選手が138.62点で3位、坂本選手は148.62点で1位を獲得し、これで日本はアメリカに並び団体トップで最終種目、男子のFSに持ち込みました。

▽女子フリー終了時、団体決勝の順位(得点)1位:(59)日本2位:(59)アメリカ3位:(52)イタリア4位:(50)ジョージア5位:(47)カナダ