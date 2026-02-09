◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が５位で決勝に進んだ。

６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。

深田は１３歳の時に、後に北京五輪男子金メダルに輝く蘇翊鳴（中国）らを育てた佐藤康弘コーチに出会い、本格的に競技を始めた。

世界に名をとどろかせたのは、本格競技開始からわずか２年後だった。２２年１２月のＢＡのＷ杯に初出場し、いきなり優勝。ニューヒロインは、２３年１月の冬季Ｘゲームにも招待されて４位に入るなど、周囲も驚くスピード感で世界トップ級への階段を駆け上がってきた。２５年３月の世界選手権では銅メダルを獲得し、金メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）、銀メダルの岩渕麗楽（バートン）の先輩２人とともに日本勢で表彰台を独占する快挙を成し遂げた。

勢い抜群の１９歳が、まずは第一関門を突破した。決勝でも最高のパフォーマンスを見せる。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）

▽生まれとサイズ ２００７年１月１日生まれ。愛知・みよし市出身。１９歳。身長１５７センチ。

▽競技歴と学歴 幼少時はスキーに励み、兄・渚さんの影響で７歳の時にスノーボードを始める。１３歳で佐藤コーチと出会い、本格的に競技を開始。愛知から埼玉の練習施設に通い、高校は通信制にして埼玉に拠点を移す。２２年１２月、１５歳の時に初出場したＢＡのＷ杯で初優勝。ＳＳと合わせ、通算４勝。２５年世界選手権でＢＡ銅、ＳＳ４位。愛知・椙山女学園中―通信制のＳ高卒。

▽家族構成 両親と３歳上の兄・渚さんと姉が双子で、５歳下の弟がいる４人きょうだいの３番目。

▽好物 兄が作ったチキンのトマト煮。