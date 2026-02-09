◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で２２年北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位で決勝進出を決めた。

６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。

高回転時代の先駆者としてけん引してきた村瀬。初出場した２２年北京五輪での銅メダルは、冬季五輪の日本女子最年少１７歳での表彰台。そしてＢＡＳＳでは男女を通じて日本勢初の五輪メダルをつかんだ。

北京五輪後も苦境を乗り越えてきた。２３年１月の冬季Ｘゲームで大技を出した際に転倒し、左足首などを負傷。すぐに手術に踏み切り、患部をボルトで固定。同年３月の世界選手権は欠場し、「メンタル的にも落ち込んだ」。友人と山登りに出かけたり、練習の虫がスノーボードと距離を置く時期もあった。それでも同じトップスノーボーダーとして活躍する３歳下の妹・由徠（ゆら）が「ここ（心椛）らしく、楽しく」と声をかけ続けてくれ、エースは雪上に戻った。

２大会連続の表彰台へ、まずは第一関門を突破した。決勝で観客を大いに沸かせる大技を披露する。

◇村瀬 心椛（むらせ・ここも）

▽生まれとサイズ ２００４年１１月７日、岐阜市生まれ。２１歳。１５３センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、小学４年時の１５年にプロ転向。小学６年時にバッグサイド（ＢＳ）１０８０（３回転技）を決め、注目を集める。１３歳だった１８年冬季Ｘゲーム、ビッグエア（ＢＡ）を大会最年少（当時）で優勝。同年の世界ジュニア選手権スロープスタイル（ＳＳ）とＢＡで２冠。初出場した２２年北京五輪のＢＡで日本女子の冬季五輪での史上最年少１７歳で銅。２５年世界選手権ＢＡ金、ＳＳ銀。岐阜第一高卒。

▽女子初の大技 １８年１月に冬季ＸゲームでＢＳダブルコーク（Ｃ）１２６０（縦に２回転、横に３回転半技）を大会で初成功。２３年９月にＢＳトリプルＣ１４４０（縦に３回転、横に４回転）を大会で初成功。２５年１１月にＢＳトリプルＣ１６２０（縦に３回転、横に４回転半）を練習で初成功。

▽家族構成 両親とプロスノーボーダーの妹・由徠（１８）