¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¡Ûà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦ÎòÂå£³°Ì¡¡¸Ä¿ÍÀï¤ØÃÆ¤ß¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤»¤ë¡×
¡¡¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¥±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Çà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬À¤³¦ÎòÂå£³°Ì¤Î£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¤Ç£±°Ì¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ£±£°ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£»°±º¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ÆÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ØËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎ¸å¤Ë¡ÖÌÜÉ¸¤¬ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÄÂÎ½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤½¤³¤Ç£²¿Í¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤¬¡ÊËÌµþ¸ÞÎØ¤È¡Ë°ã¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¡¢£Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò³ê¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¸Ä¿ÍÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¡£¤À¤¬¡¢ËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»°±º¤Ï¡Ö¥ê¥¶¥ë¥È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Àï¤¤¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡£