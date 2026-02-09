◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】女子フリーが行われ、日本はエース坂本花織（シスメックス）が１４８・６２点をマークし、ショートプログラム（ＳＰ）に続き１位。チーム合計５９点とし、米国に並びトップで最終演技の佐藤駿（エームサービス・明大）にバトンをつないだ。

坂本は冒頭の２回転半、３回転フリップと決めていったが、後半の３連続ジャンプでミスがあった。演技後は笑顔で頭を抱えた坂本だったが、得点が出て合計点で米国をとらえたことを知ると涙があふれ、隣の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と抱き合った。坂本は「今日は３連続（ジャンプ）ができなくて、失敗してしまったけど、それでも１４８点が出たということに驚いた。その後にＪＡＰＡＮと書いてある場所の左側が『１』だったので、それが何より嬉しくて。そこから嬉しい気持ちが大爆発した」と振り返った。

坂本は今大会、団体のＳＰ、フリーをともに出場。現役引退を決めて臨んでいる最後の五輪で、シングルでは初めて２度団体で舞った。６日のＳＰでは、今季世界最高の７８・８８点をマークして１位。ペアで世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組も、ＳＰとフリーの大車輪の活躍で、銀メダルを獲得した２０２２年北京五輪の経験者がチームをけん引した。

約２週間で４回の演技。体力的にも精神的にも、乗り切るのは決して簡単ではない。女子初の３大会連続五輪を決めた昨年１２月の全日本選手権後、強化部と団体、個人に向けたミーティングが行われた。そこで坂本は伝えたという。「私は、最後のカテゴリー（女子シングル）まで時間があるので、日本がそこ（金メダル獲得）を果たすために、両方出たい」。チームとして勝ち取るメダルの価値を感じた北京五輪。「メダル争いをする日本が誇らしい」という言葉通り、集大成の五輪で背中を見せた。

個人では、北京五輪銅メダル。男子エースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）とともに、日本初の２大会連続ダブルメダル獲得に挑む。現役生活も、残すはあと数回。一瞬一瞬をかみしめながら、最後まで滑りきる。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。