今クールのテレビドラマは、密室感のある作品が印象に残る。

参考：『ばけばけ』は“全ての人たち”に向けて作られた朝ドラ サワを“主人公”として描いた意味

ここで言う密室感とは、部屋の中で俳優が芝居をするシーンが多いドラマのこと。たとえば、2025年のクリスマス（12月24日）にFODで全4話一挙配信され、1月から日曜23時15分から毎週放送された『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系）は、クリスマスの夜に居酒屋で1人の女と3人の男が対話をする姿を描いたドラマだが、居酒屋に舞台が限定された、ある種の密室劇となっている。

本作は、『silent』（フジテレビ系）、『いちばんすきな花』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）といった連続ドラマの脚本家として知られる生方美久の最新作だが、面白いのは会話の内容で、表向きはある事件について話しているようだが、前面に打ち出されているのが「嘘」というテーマで、登場人物のほとんどが嘘をついているため、4人のやりとり自体が「嘘」とは何なのかと問いかける内容となっていた。

元々、生方美久の作品は、1シーンが長く、俳優の芝居を丁寧に見せることに定評があった。今回はそれを居酒屋という1シーンで描いているのだが、密室で4人が延々と話し続ける姿に異様な迫力を感じ、圧倒された。

『嘘が嘘で嘘は嘘だ』ほど極端でなくとも、部屋の中で役者の芝居を丁寧に見せる深夜ドラマを観ていると「密室劇のようだ」と感じることが多い。

今クールで言うと『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう』（テレ東系）がそうだ。

本作は小料理屋でアルバイトをしている青年・長谷大河（赤楚衛二）と日本に留学中のパク・リン（カン・ヘウォン）が、食事を通じて仲良くなっていく姿を描いたラブストーリー。

劇中では大河とリンの二人芝居が多いのだが、外を歩いているシーンであっても、二人のやりとりを観ていると密室劇のようだと感じる。

思うに密室感は、部屋の中にいるという空間的な状況以上に、その世界に二人しかいないかのような心理的状態に強く表れるのだろう。だから二人芝居を丁寧に描く作品を見ていると、心理的な意味で密室劇だと感じる。

そんな密室感を初めて強く意識したのは、本作で主演を務める赤楚衛二の出世作となった2020年の深夜ドラマ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（テレ東系／以下、『チェリまほ』）だった。

本作は人の心の声が聞こえるようになったサラリーマンの安達清（赤楚衛二）と同期の黒沢優一（町田啓太）のラブストーリーで、劇中では二人芝居が多い。

生方美久の『silent』と『海のはじまり』でチーフ演出を務めた風間太樹が監督として参加していたため、『silent』などで展開された二人の芝居をじっくり見せる演出は『チェリまほ』から広がったとも言えるだろう。その意味でも、今の密室感のあるドラマの先駆けとなった作品である。

そして、プライムタイムの放送でありながら、現在もっとも密室感を覚えるのが水曜ドラマ（日本テレビ系水曜22時枠）で放送中の連続ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』だ。

本作は小説家の土田文菜（杉咲花）が主人公のラブストーリー。第1話は、夜のコインランドリーにいる文菜が美容師の佐伯ゆきお（成田凌）に話しかけられる場面から始まるのだが、コインランドリーを外側から捉えた映像が印象的で、まるでコインランドリー自体が密室のように感じた。

物語はコインランドリーで二人が意気投合して、ゆきおの美容室に向かった後、彼の部屋に文菜が向かい、その夜のうちに恋人同士となる姿が描かれたのだが、その間、登場人物は二人しか映らず、杉咲花と成田凌の芝居を延々と撮っている。

監督・脚本を担当する今泉力哉は、『愛がなんだ』などの映画で、俳優の芝居をじっくりと見せる密室感のある物語を撮り続けてきた。

『冬のなんかさ、春のなんかね』も、その延長線上にある作品なのだが、文菜という一人の女性が複数の男性と付き合っている姿を毎週描かれているのが、連続ドラマとしての本作のユニークなところだ。

文菜は過去の恋愛経験の影響で、付き合っている人がいても、別の男性と浮気をしてしまう。劇中では「人をきちんと好きになること」「人ときちんと向き合うこと」を避けていることが彼女の悩みだと語られるのだが、様々な男性と向き合う文菜の姿を二人芝居で見せていく濃厚な映像を観ていると、彼女は人と向き合うのを避けているのではなく、その瞬間その瞬間で生まれる目の前の男との関係に、きちんと向き合い過ぎているのではないかと感じる。

この文菜の内面と行動のズレが、文菜にミステリアスな魅力を与えている。その意味で本作最大の謎は文菜で、最終的に彼女がどう描かれるか気になるのだが、何より物語を支えるお芝居の濃密さに惹かれてしまう。本作を観ていると、密室での二人芝居を撮りたいと作り手が思う理由が、とてもよくわかる。

最後に、連続テレビ小説（以下、朝ドラ）『ばけばけ』（NHK）についても触れておきたい。

本作は明治時代を舞台にした朝ドラで、主人公の松野トキ（髙石あかり）と外国人教師のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の物語。

時代こそ明治だが、本作は近年の朝ドラではもっとも身近で地に足のついた世界を描いており、俳優同士の演技を見せることに力を注いでいる。中でも印象深かったのが、トキがヘブンに怪談を語る場面だ。

第57話。トキは、本に書かれた怪談を語ろうとするのだが、ヘブンは「あなたの話、あなたの考え、あなたの言葉、でなければいけません」と言う。トキは「鳥取の布団」という怪談を自分の言葉で語ろうとし、そのために部屋を真っ暗にしてろうそくに火を灯す。そして第58話で怪談を披露するのだが、怪談を語るトキの迫真の表情はもちろんのこと、話を聞くヘブンの表情も実に素晴らしい。

ここでは怪談を通してトキとヘブンの心の対話がおこなわれているのだが、その際に部屋は暗闇に包まれる。『ばけばけ』は暗闇が印象に残る朝ドラだが、暗闇が画面を覆うことで二人だけの密室が生まれ、対話が可能となる瞬間が、この場面では描かれていた。

私たちはきっと、目の前の人と真剣に向き合いたいのだ。そして、そのために暗闇という密室が必要なのである。（文＝成馬零一）