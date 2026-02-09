プレミア覇権対決は首位追うマンCが劇的逆転勝利!! リバプールは圧巻FK弾で先制もリード守れず
[2.8 プレミアリーグ第25節 リバプール 2-1 マンチェスター・C]
プレミアリーグは8日、第25節を各地で行い、6位のリバプールと2位のマンチェスター・シティが対戦した。過去8年間のリーグタイトルを分け合ってきた両者の“覇権対決”。後半29分、MFドミニク・ショボスライのFK弾でリバプールが先制するも、マンチェスター・Cは同39分にMFベルナルド・シウバのゴールで追いつくと、アディショナルタイムにFWアーリング・ハーランドが逆転のPKを決め、2-1で勝利した。
前半はマンチェスター・Cが主導権を握った。前半2分、さっそく決定機。中盤でこぼれ球を拾ったB・シウバがバイタルエリアを攻め上がり、斜めのスルーパスを送ると、これにFWアーリング・ハーランドが反応したが、1対1でのシュートはGKアリソン・ベッカーに阻まれ、こぼれ球もDFミロシュ・ケルケズの懸命なクリアで回避された。
その後もマンチェスター・Cが一方的に押し込み、リバプールは守備ブロックを固めて防戦一方。前半25分ごろからはリバプールも徐々にカウンターから前に出られるようになり、FWモハメド・サラーやFWウーゴ・エキティケにシュートシーンも見られたが、DFマーク・グエヒらシティ守備陣の壁を破ることはできず、攻撃は散発となった。
押し込まれるリバプールは前半43分、ゴール右斜め前からのFKをショボスライがゴール前に送ると、DFフィルヒル・ファン・ダイクがヘディングで折り返し、これにサラーが反応。B・シウバが伸ばした腕に絡む形で倒れ込んだが、ファウルの笛は鳴らなかった。そのままタイムアップを迎え、マンチェスター・Cが保持率61%を記録するはっきりとした構図の45分間は0-0で終わった。
後半は一転、リバプールが最初の決定機。1分、左サイドを突破したFWコーディ・ガクポのクロスにサラーが左足で合わせたが、うまくミートせずに相手に阻まれた。一方のマンチェスター・Cはハーランドにボールを集めるが、ファン・ダイクにファウルも交えながら止められる。同8分、リバプールはガクポのパスからエキティケが狙うも、惜しくも枠を外れた。
その後も押し込むリバプールは後半9分、狭いスペースの中で存在感を放つMFフロリアン・ビルツがクロスを送ると、エキティケの目前でGKジャンルイジ・ドンナルンマに惜しくも弾かれる。同11分にはマンチェスター・CのFWアントワーヌ・セメニョのミドルシュートがアリソンにキャッチされると、直後にはアリソンのロングキックからリバプールがカウンターを狙い、サラーのクロスにエキティケが頭で合わせたが、枠を外れた。
さらに攻めるリバプールは後半14分、サイド攻撃からMFアレクシス・マック・アリスターが落とし、ガクポがゴール前に走り込むと、マンチェスター・Cはドンナルンマの脚部とDFアブドゥコディル・フサノフの頭部が接触。フサノフは一時意識を朦朧とさせながら倒れ込み、負傷明けのDFルベン・ディアスが緊急投入された。
リバプールは後半20分、カウンターからガクポがゴール前に突進し、縦パスをエキティケがヒールで落とすと、ビルツがゴール左隅にシュート。だが、これもグエヒのブロックに阻まれ、ゴールをこじ開けられない。同23分にはサラーがボックス外ギリギリでグエヒのファウルを誘い、イエローカードを出させた。
すると後半29分、リバプールがついに均衡を破った。ゴールから約30mの位置でFKを獲得し、ショボスライが一人でキッカーの位置に立つと、思い切って右足を強振。無回転シュートが右向きにスライスしてゴール右隅に向かい、GKドンナルンマがほとんど動けないままネットに突き刺さった。
それでも後半39分、マンチェスター・Cが追いついた。リバプールはフィールドプレーヤー10人がゴール前を固めるなか、右サイドからFWラヤン・シェルキがクロスを送ると、相手に当たってふわりと浮いたボールをハーランドが高さを活かしてフリック。そこに走り込んだB・シウバがボレーで押し込み、1-1とした。
なおも勢いを保つマンチェスター・Cは後半アディショナルタイム1分、右サイドに開いたB・シウバの浮き玉パスにDFマテウス・ヌニェスが反応すると、かわそうとしたところでアリソンが足元に突撃する形となり、ファウルの判定。ここで獲得したPKをハーランドが決め、土壇場で逆転に成功した。
その後はリバプールが猛攻を仕掛けるも、マック・アリスターの決定的なシュートがドンナルンマに阻まれると、マンチェスター・Cのカウンターがスタート。B・シウバのスルーパスからシェルキがゴールを狙い、中盤まで飛び出していたアリソンの背後に流し込んだ。
だが、そこでVARが介入。ゴールに入る前、ボールを追いかけたハーランドとショボスライが互いにファウルを犯すなか、ショボスライが先にファウルをしていたとして、ショボスライの一発退場に判定が変更。マンチェスター・Cのゴールは認められなかった。またショボスライは次節サンダーランド戦を出場停止となった。
そして試合は長い中断を挟み、マンチェスター・CのFKで再開。後半アディショナルタイム15分、このFKをシェルキがあえて大きく枠を外した後、リバプールのゴールキック直後にタイムアップ。マンチェスター・Cが2-1で勝利し、首位アーセナルとの勝ち点差を6に縮めた。
