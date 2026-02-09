バレンシアvsR・マドリー スタメン発表
[2.8 ラ・リーガ第23節](メスタージャ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バレンシア]
先発
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 4 ウナイ・ヌニェス
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 24 エライ・キュマルト
MF 7 アルノー・ダンジュマ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 18 ポペル
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 15 ルーカス・ベルトラン
控え
GK 13 クリスティアン・リベロ
DF 5 セサル・タレガ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 21 ヘスス・バスケス
MF 2 ギド・ロドリゲス
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 22 バプティスト・サンタマリア
FW 6 ウマル・サディク
FW 16 ディエゴ・ロペス
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
監督
カルロス・コルベラン
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
DF 35 David Jiménez
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 15 アルダ・ギュレル
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります