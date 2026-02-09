[2.8 ラ・リーガ第23節](メスタージャ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バレンシア]

先発

GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ

DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 4 ウナイ・ヌニェス

DF 14 ホセ・ガヤ

DF 24 エライ・キュマルト

MF 7 アルノー・ダンジュマ

MF 11 ルイス・リオハ

MF 18 ポペル

MF 23 フィリップ・ウグリニッチ

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

FW 15 ルーカス・ベルトラン

控え

GK 13 クリスティアン・リベロ

DF 5 セサル・タレガ

DF 12 ティエリ・コレイア

DF 21 ヘスス・バスケス

MF 2 ギド・ロドリゲス

MF 8 ハビ・ゲラ

MF 10 アンドレ・アルメイダ

MF 22 バプティスト・サンタマリア

FW 6 ウマル・サディク

FW 16 ディエゴ・ロペス

FW 17 ラージー・ラマザニ

FW 19 ダニ・ラバ

監督

カルロス・コルベラン

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

DF 35 David Jiménez

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 15 アルダ・ギュレル

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 28 Cestero

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ アルベロア コカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります