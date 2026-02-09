プロ・リーグ 25/26の第24節 メヘレンとアントワープの試合が、2月9日03:15にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）、バウケ・ブルスマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ビンセント・ヤンセン（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。メヘレンのホセ・マルティネス（DF）のアシストからマイロン・ファンブレデローデ（FW）がゴールを決めてメヘレンが先制。

38分、アントワープが選手交代を行う。ダーム・フロン（DF）からマルワン・アルサハフィ（MF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とメヘレンがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、アントワープは同時に2人を交代。ジェラール・ファンデプラス（MF）、ティボ・ソマーズ（FW）に代わりアンソニー・バレンシア（MF）、ユセフ・アンダウイ（MF）がピッチに入る。

65分メヘレンが追加点。ケアノ・バンラフェルグエム（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、メヘレンが2-0で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-02-09 05:21:26 更新