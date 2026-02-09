◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 フィギュアスケート 団体女子フリー（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われた。団体はこの日が最終日となる。

女子シングルのフリーには日本から坂本花織（シスメックス）が登場。フリー曲「愛の讃歌」に乗り、冒頭の2回転アクセルに成功。持ち前のダイナミックで優雅なスケーティングを披露した。後半も3回転フリップ―3回転トーループのコンビネーションを見事に決めるなど、会場からも大きな拍手を浴びた。

演技後には舌を出して、若干の苦笑い。少しだけあったミスを悔やんでいる様子だったが、会場の拍手には手を振って応えた。

キスアンドクライではチームでおどけた表情を見せるなどお茶目な一面も。その後、148.62点でフリー1位を確認すると、絶叫しながら涙を流して喜んだ。この時点で1位の米国に並び、3位のイタリアと7点差をつけたことで銀メダル以上が確定。最終種目の男子フリー・佐藤駿につないだ。

坂本は「3連続（ジャンプ）ができなくて、ミスがあったけど、それでも148が出たので驚いた。ジャパンと書いてあるところの左が1位だったので、それが何よりうれしくて、うれしい気持ちが大爆発しました」と振り返った。

この日は「りくりゅう」ペアから「いいバトンを渡すからね」と宣言された。三浦・木原組の演技は見られなかったが、1位だったことを知り「さすがだな、と。あとは自分がやるしかないと思った」と気合を入れて臨み、結果につなげた。

男女シングルでは日本にとって史上初となるSPとフリーの両方に出場。個人種目への負担も懸念される中、自らの意思で挑戦を決めた。SPの前にはアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）のRDを見て涙。「泣きそう、止めな、止めなと思って、パッと横を見たら（鍵山）優真くんが死ぬほど泣いていた。あれ同志いるな、じゃあ泣くか、と」。仲間の頑張りに奮い立ち、SPトップのスコアを叩き出した。今季世界最高の78.88点だった。

北京五輪で手にした団体銀、個人銅のメダルは自宅の棚に飾ってある。時折、それをベッドに正座しながら眺める。「無の状態で。それを見るとテンションが上がる」。脳裏には、4年前の光景が思い浮かんでくる。「団体で、みんながあの辺にいて応援してくれていたり、先生が見えていたり。自分視線の情景で」。背中を押して欲しいとき、その行動を繰り返してきた。メダルの価値や重みを知るからこそ、SPそして中1日で迎えたフリーにも全力で臨んだ。