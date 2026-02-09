◇スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ビッグエア（BA）決勝は7日、リビーニョ・スノーパークで行われ、木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が計179・50点で、今大会日本人初の金メダルを獲得した。2位には計171・50点で木俣椋真（23＝ヤマゼン）が入り、日本勢がワンツーフィニッシュ。日本勢の男子BAでのメダル獲得は史上初となった。

横5回転半技を2本そろえた木俣は2回目を終えて171・50点でトップに立った。木村に抜かれて2番手で迎えた最終3回目。会場の全ての視線が注がれた木俣が選んだのは、実戦で一度も出したことがないバックサイド2160（6回転）だった。「練習してないし、立ったら立ったでいいし、コケても別にいいかな、みたいな」という大技は失敗したが、見事な銀メダル。金メダリストには「ウザいね、って声をかけて、俺の勝ちーって（言われた）」と直後のやりとりを明かした。

3歳でスノーボードを開始。当初はハーフパイプに取り組んでいたが、ジブ（障害物）を滑る楽しさに触れ、中2でスロープスタイル・ビッグエアに転向した。かつての練習仲間で今大会は銅メダルを獲得した蘇翊鳴（中国）らと切磋琢磨（せっさたくま）し実力を伸ばしたが、22年北京五輪はあと一歩で代表入りならず。翌シーズンは強化指定から外れることになり、「やめようかな」と気持ちは引退へと傾いた。

全額自己負担となる1シーズンの遠征費用は約1000万円。この金額も現役続行をちゅうちょする理由の一つだったが、父・慎也さん（46）や所属のヤマゼンの山崎涼介社長から物心両面のサポートを受け、4年後も目指すことを決意。同シーズンの世界選手権では、スロープスタイル男子で日本人初の表彰台となる2位に。その後も「何も達成せずに終われないな」との一心で、メダリストへと上り詰めた。

「代表で一番ヘタ。それは自覚している。ただ思いは強い」と語っていた木俣。昨年3月の世界選手権では2回目に転倒し、口や鼻から出血した状態で、3回目に逆転して金メダルを獲得。他の選手が成功している6回転半や6回転技を持っていなくても、「年齢的にも最後のチャンス」と人生を懸けた舞台で、歴史的快挙の一翼を担った。

《父は「必勝」鉢巻き》木俣の父・慎也さんは「必勝」鉢巻きで会場で声を張り上げた。海外で息子の試合を観戦するのは初めてで「おめでとうの言葉しかない。僕もめっちゃ緊張した」と興奮。木俣にメダルを首からかけてもらい、照れくさそうに笑った。

【木俣椋真アラカルト】

☆生まれとサイズ 2002年（平14）7月24日生まれ、名古屋市出身の23歳。享栄高卒。1メートル70。

☆競技歴 3歳でスノーボードを開始。小1の頃に五輪に憧れを抱き、当初はハーフパイプに取り組んだが、中2の頃にスロープスタイル（SS）ビッグエア（BA）に転向。19〜20年シーズンにはBAでユース五輪、世界ジュニア選手権を制覇。23年にはSSで世界選手権2位、昨年はBAで世界選手権を制した。

☆復活 22年北京五輪代表を逃した後、翌22〜23年シーズンは全日本スキー連盟の強化指定を外れ、活動資金が枯渇。それでも両親やスポンサーの支援を受け、1シーズンで復帰した。

☆趣味 ゲーム。海外遠征では任天堂スイッチを必ず持っていく。ルービックキューブやけん玉といったアナログ系も得意。ルービックキューブは「30秒を切るくらいで（6面）そろえられる。200通りくらい（のそろえ方）を覚えている」。