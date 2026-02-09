◎巨人キャンプを訪問したソフトバンク・城島CBO。阿部監督と笑顔で言葉を交わしたと報道陣に問われ「にらみ合ってどうするの！笑顔しかないでしょう」。それはそうです。

◎ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）は帰りのバスを待つ間に報道陣と談笑。交流戦で打席に立つ可能性に「ホームラン打ちます」。27年からはDH制導入。チャンスは少ないです。

◎楽天・浅村はドラフト3位の繁永（中大）が「浅村さんには、なかなか話できない」と言っていたことを伝え聞き「でも（自身より1学年上の鈴木）大地さんには聞いてるんでしょ？どういうこと？」。ちょっぴり寂しいのかも…。

◎侍ジャパンのソフトバンク・近藤がキャンプ合流。1月のトークショーでドジャース・大谷の後の打順は嫌だと話していたことを再度問われ「全力で断りますね」。意思は固そうです。

◎巨人ドラフト6位・藤井（浦和学院）が、2軍ライブBP（実戦形式の打撃練習）での三塁守備を振り返り「初めてバットが飛んできました」。折れたバットは、金属バットでは体験できませんね。

◎ヤクルトのキャンプ地、沖縄・浦添は気温12度で強風吹き荒れる悪天候。ライブBPに登板したヤクルト・青柳は「暖かい、風のない中で投げたかった…」。それでも投げる。さすがプロです。