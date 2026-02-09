◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 川崎F 5ー3 柏（2026年2月8日 U等々力）

明治安田J1百年構想リーグは開幕節の残り4試合が行われ、川崎Fは柏との打ち合いを5―3で制して白星発進した。DF松長根悠仁（21）が川崎Fでの自身初ゴールとなる貴重な追加点で貢献。J1初昇格の水戸は敵地で東京Vに1―3で敗れた。

両チーム合わせて8得点の乱打戦で松長根の一撃が試合の流れを決めた。3―2と1点差に迫られて嫌なムードが漂っていた後半23分、左CKから相手を突き放すヘディング弾。殊勲の21歳は「昨日寝る前にイメージしていた。点数？100点。チームが苦しい中でのセットプレーだったので大きかった」と自賛した。

下部組織から23年にトップ昇格も過去2季はJ3福島に期限付き移籍。クラブ復帰戦で主力に離脱が相次ぎ、センターバックで先発を勝ち取った。自身の裏を取られる失点もあったが、川崎Fでの初ゴールで帳消し。小学生時代からの同期で、昨夏に欧州移籍した高井（ボルシアMG）の背番号2を引き継ぎ「“負けないぞ”という思い」と明かす成長株が大仕事をやってのけた。