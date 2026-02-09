西武は、今季限りでの現役引退を表明している栗山巧外野手（42）のファイナルシーズンをファンとともに歩むプロジェクト「PR1DE SERIES」を開催すると発表した。

1軍公式戦の4月11〜12日のロッテ戦、6月26〜28日の日本ハム戦、8月28〜30日の楽天戦（球場は全てベルーナドーム）の計8試合で開催する。

球団は「1年前の引退表明を経て実現したものです。ライオンズ一筋を貫き、球団史上初の生え抜き選手による2000安打を達成した“ミスターレオ”。長年チームを支え続けた25年間の誇り、そして次世代へバトンを引き継ぐ背番号「1」の最後の戦いを、ファンの皆さまと共に見届け、これまでの道のりを完結させる特別なイベントとなります」と告知した。

初日となる4月11日のロッテ戦では、現在と過去の背番号をモチーフにデザインした「1×52 リバーシブルTシャツ」を来場したファン全員（一部の座席を除く）に配布する。

また、栗山の「PR1DE」グッズを販売する他、実施される各種イベントなどは新設された特設サイトで今後、発表される。

8日からは球団初の選手個人の特別なファンクラブ「TEAM PR1DE 〜栗山巧 OFFICIAL

FANCLUB〜」の募集も開始。入会費は税込み3000円。