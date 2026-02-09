第51回衆議院選挙が行われ、自民党が単独で3分の2を超える316議席を獲得しました。一方、野党第一党の中道改革連合は、公示前から120議席近く減らしました。

自民・高市首相

「まず日本維新の会との連立。これはしっかりとこれからも続けていきたい。この思いは強くございます。さらに一緒にやろうよと言って下さる政党がありましたら、ぜひご一緒にやらせて頂きたいなと思ってます」

自民党は追加公認を加えて単独で316議席を獲得し、衆議院全体465議席の3分の2を超えました。衆議院で一つの政党が3分の2以上の議席を獲得するのは戦後初めてです。

これにより、法案が衆議院で可決後、参議院で否決されても、自民党単独で衆院での再可決が可能となります。また、自民党の獲得議席数は、1986年の中曽根総理のもとでの衆参同日選での300を超え、過去最多を更新しました。

連立を組む日本維新の会は、36議席を獲得、与党として352議席となりました

中道改革連合 野田共同代表

「まさに代表である私の責任が極めて大きいと思います。万死に値する大きな責任だと思ってます」

中道改革連合 斉藤共同代表

「それぞれの党を離党して中道の旗のもとに集まるという大決断をさせていただきました。その責任はきちっと取らなければならない。このように思います」

解散直前に立憲民主党と公明党が結党した中道改革連合は、公示前の167議席から120議席近く減らして49議席となりました。

共同幹事長を務めた安住氏や立憲民主党を立ち上げた枝野氏、衆議院当選19の小沢氏ら党の重鎮も落選しました。

国民民主党は28議席を獲得し、公示前から1議席伸ばしました。

参政党は公示前の2議席から大きく伸ばし、比例代表で15議席を獲得しました。

今回初めて衆院選に挑んだチームみらいも、比例代表で11議席を獲得しました。

共産党は4議席で、公示前の8議席から大きく減らしました。

れいわ新選組は、公示前の8議席から大きく減らし、比例代表の1議席に留まりました。

減税日本・ゆうこく連合は、選挙区で1議席を獲得しました。

このほか、保守党と社民党は議席を獲得できませんでした。