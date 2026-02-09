ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、スノーボード男子ビッグエア決勝で木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルを獲得した。一方で、銅メダルを獲得した中国のスー・イーミンはインスタグラムで日本人コーチに長文メッセージを掲載。「こんな素敵なことない」「感動した」「最高の選手とコーチだ」など感動が広がった。

前回金メダルのスー・イーミンは日本人の佐藤康弘コーチのサポートを受け、この4年間の苦しい時期も乗り越えた。競技後、スー・イーミンはインスタグラムを更新し、佐藤コーチの首にメダルをかけて抱き合う様子を公開。さらに英語で長文メッセージを掲載した。

「誕生日おめでとう、佐藤康弘。4年前、俺は『あなたは俺の人生を変えた』と言った。酸いも甘いも一緒に経験してこられたことを、とても幸運に思うし、感謝しています。ただただ、ありがとう、と言いたい。あなたは俺の人生を今もずっと変え続けてくれています。自分だけじゃなく、スノーボードのコミュニティ全体があなたを愛しているよ！」

285文字にわたる言葉で、誕生日を迎えた佐藤コーチに祝福と感謝をつづった。投稿には「こんな素敵なことない」「プライスレスだね」「最強のコンビだよ」「素晴らしい仕事と献身だね」「最高の選手とコーチだ」「感動した」「品格があるな、ブラザー」「愛されてるね！」などの声が寄せられ、国境を越えた師弟愛に感動が広がった。



