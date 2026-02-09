夏帆主演の特集ドラマ『ある小説家の日記』3.8放送 亡き作家の日記をめぐるサスペンスフルなヒューマン作
夏帆が主演するNHK特集ドラマ『ある小説家の日記』が、3月8日23時より放送されることが決定。共演はシルビア・グラブ、松尾諭、林裕太、板尾創路ら。
本作は上原哲也のオリジナル脚本で届けるサスペンスフルなヒューマンドラマ。上原は坂元裕二氏に師事し、第50回創作ラジオドラマ大賞受賞。本作がテレビドラマ初脚本となる。
日記の言葉は誰が書いたのか―。本来は個人の秘められたものとされてきた“日記”。しかし、それは今、SNSなどで日常の思いや出来事を他人に共有する「日記界わい」と呼ばれる動きとして注目されている。いまでは誰もが閲覧できる“パブリックな表現”へと変貌しているのだ。
念願かなってヒットメーカーを担当するはずだった女性編集者。そのチャンスを失った時、踏み入れてはいけない領域に足を踏み出す。作家が残した日記の存在を妻から教わり、その妻の長年の思いを知って、日記をより魅力的に磨き上げて出版しようと持ちかける。そうして妻は、夫が密かに胸の内を明かしていたAIと対話を始める…。
ヒットメーカーのミステリー作家が死後残した“日記”をめぐり、2人の女性が、秘密の行為に出る―。実力派キャスト陣が“創作”の難しさ、尊さとその魔力を描く。
夏帆が演じるの編集部に残留できるかの瀬戸際に立っている編集者・江藤恵。板尾創路は人気ミステリー作家・芹澤環を演じる。シルビア・グラブが演じるのは、芹澤環の妻・真理子。松尾諭は江藤の上司にあたる編集部長・林大輔、林裕太は芹澤環の大ファンである編集部アシスタント・新木翔に扮する。
特集ドラマ『ある小説家の日記』は、NHK総合にて3月8日23時放送。
キャスト、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■夏帆
演出の平さんと脚本家の上原さんが温めてきたこの企画が選ばれ、映像化することになりました。おふたりともこのドラマがデビュー戦です。創作に熱意のある現場で、脚本を読んで感じた不思議な手触りが、どのように映像化されてるのかとても楽しみです。あらすじを一読しても、どんな作品か見当もつかないかもしれませんが、このドラマにしか味わえない体験が詰まっていると思います。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
■シルビア・グラブ
撮影中は夏帆さんとAIと、とても濃密な時間を過ごさせていただきました。現代にあり得るこのAIとの関係性、まだあまり描かれていないこの世界観、演じながらとても興味深いと思いました。みんなで愛情を込めて育てたこの作品が皆様に届くのが楽しみです。
■板尾創路
芹澤環を演じました板尾創路です。一年間かけて本作の準備をしたスタッフの皆さんに報えるようにとの思いでドラマに参加させていただきました。このドラマは小説家・芹澤環に登場人物全員が思いを馳せる物語です。しかし芹澤環の場面は冒頭のシーンに集約されていて、存在感を出すにはどうすればいいか悩みました。今も完成を見るまで不安と楽しみでモヤモヤしてます。衣装、メイク、小道具すべてに神経を使って頂き現場の皆様に感謝しております。
視聴者の心に残るドラマになればいいなと思います。
■松尾諭
少し前までは、AIはどこか空想の世界の話のように語られる存在でしたが、今ではすぐそばにある身近なものになっています。かつてSFとして楽しんでいた物語が、現実の延長のように感じられる時代になってきました。
「ある小説家の日記」は、そんな変化をそのまま映し出しているようなドラマです。撮影中に感じた空想と現実の間でふわふわと浮いているような感覚は他ではあまり味わえないものでした。出来上がりをまだ観ていないので、3月8日にテレビで観るのが楽しみです。
■林裕太
新木役を演じさせていただく林裕太です。描かれたものの中に描いた人の輪郭は存在するのか、そばにいる人のことを僕は理解していると言えるのか、台本を読んで、そんなことを最初に考えました。人を理解するとは何か、思索しながら新木という役に向き合っていけたらと思います。
自分と他者について迫る作品に、素敵なキャストの皆さん、スタッフの皆さんと一緒に挑んでいけるのが楽しみです。
■脚本・上原哲也
書きながら、これは言葉に翻弄された者たちの話だと気づきました。タイトルにある「日記」は、私にとって書くことの原点です。自分が書いたはずの言葉が、読み返すと他人のもののように響く。言葉にはもともと、そういう借り物めいたところがあるように思います。
この物語を生きる人たちは、生活に追われながらも何かに間に合おうと、二度と会えない人をたどろうと、言葉に救いを求めます。その切実さの行方をどうか見届けてください。
■音楽・高位妃楊子
AIの怖さに切り込むこの作品を前に、私自身も創作に伴う「怖さ」を抱えながら制作に向き合いました。今や奇妙さもなく人の表現に綺麗に紛れ込み、時には自分でも辿り着けなかった言葉を代弁してしまうAI。自身の楽曲を模倣させる試みも重ねながら、新しい時代における音楽の価値とは何か、そして「共感」や「人間らしいいい曲」とは何なのかを問い続けています。
■演出・平竣輔
「一つの日記をめぐる物語をやりませんか」 上原さんにそう熱く語られたあの日から、気づけば一年半以上が経ちました。
夜な夜な企画について語り合い、好き放題に言葉を投げ、そのすべてを受け止め、形にしてくれた上原さんには感謝しかありません。
そうして生まれた物語は、すばらしいキャスト・スタッフの皆さんとの対話を重ねる中で、二人だけではたどり着けなかった場所まで羽ばたいてくれました。
創作の難しさに何度も立ち止まり、それでも創ることの喜びを感じながら、出来上がったドラマです。誰かの日記を、そっとのぞくような時間を楽しんでもらえたらうれしいです。
