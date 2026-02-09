３月２０日に“完全体”カムバックを果たす世界的人気グループ「ＢＴＳ」のリーダー、ＲＭが激変した姿にファンは衝撃を受けた。

ＲＭは９日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニングウェア中の姿などをアップした。以前よりもほっそりした体に、中には手を伸ばして天井に触れるショットでは袖からのびた手首にこれまで見られなかったタトゥーのようなものがうっすら描かれていた。

ネット上では「えまってナムさんの手首にタトゥー！？」「まじ！？ナムさんもタトゥー増えた？」「えまってタトゥー？」「右手首内側にタトゥー入れてたっけ？見間違い？？」「わー！ナムさんメチャクチャ絞ってるね！」「本当顔とかシュッてしすぎでしょ」「ナムさんの着こなしっていつもかわいい」「黒タートル無敵なんやって。まーじかっこいいから」「すごく痩せた？コンサートのためにしぼってるのかな…」「仕上がってる」「凄（すご）い痩せたなぁ」などと驚きの声があふれている。

ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックし、２１日には韓国ソウル・光化門（クァンファムン）広場で約３年ぶりとなるカムバックステージ『ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ｜ＡＲＩＲＡＮＧ』を開催することを発表。広場での単独公演はアーティスト初で、Ｎｅｔｆｌｉｘで全世界に生中継されることになっている。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。