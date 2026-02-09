2月のビッグイベントとして定着しているサウジCデーが14日、サウジアラビアの首都リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場で開催される。6競走に計19頭の日本調教馬が出走予定。JRAが馬券を発売する「第7回サウジC」で最も注目されるのが昨年の覇者フォーエバーヤングだ。昨秋に米遠征でBCクラシック日本調教馬初勝利の偉業を成し遂げ、その後はひと息入れて英気を養い、3年連続の中東遠征に備えた。順調に稽古を積み、空輸や環境にも慣れている。5歳になり、脂が乗った状態。連覇へ、突き進む。

4連勝中の米国馬ナイソスがブックメーカー2番人気。ここ2走は着差がわずかでも勝ち切った。レースぶりから距離は1800メートルに延びても十分、対応できる。ネバダビーチは前走ラフィットピンカイジュニアSでナイソスに迫った。経験を積み、力をつけている。タンバランバは米国からカタールに移籍し3戦目。しまいの脚はあるだけに、うまく展開がかみ合えば。有馬記念5着と奮闘したサンライズジパング、チャンピオンズC15着から巻き返しを図るルクソールカフェも楽しみな存在だ。