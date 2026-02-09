【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・神奈川県（1区〜20区）当選一覧

神奈川1区

（立候補者3人）：横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区
-----
　　篠原　豪：中道
当）丸尾　南都子：自民党
　　浅川　義治：維新

神奈川2区

（立候補者5人）：横浜市西区、横浜市南区、横浜市港南区
-----
　　柳家　東三楼：中道
当）新田　章文：自民党
　　平本　幸次郎：参政党
　　並木　まり子：共産党
　　片山　智絵：国民

神奈川3区

（立候補者5人）：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区
-----
　　横山　征吾：共産党
　　中村　武人：中道
　　二宮　研：国民
　　荻野　ミエ：参政党
当）中西　健治：自民党

神奈川4区

（立候補者3人）：横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町
-----
比）早稲田　夕季：中道
　　田宮　零一郎：参政党
当）永田　磨梨奈：自民党

神奈川5区

（立候補者4人）：横浜市戸塚区、横浜市泉区
-----
　　久坂　くにえ：維新
　　山崎　誠：中道
　　高宮　美智子：共産党
当）坂井　学：自民党

神奈川6区

（立候補者2人）：横浜市保土ケ谷区、横浜市旭区
-----
当）古川　直季：自民党
　　青柳　陽一郎：中道

神奈川7区

（立候補者2人）：横浜市港北区
-----
当）鈴木　馨祐：自民党
　　中谷　一馬：中道

神奈川8区

（立候補者2人）：横浜市緑区、横浜市青葉区
-----
　　江田　憲司：中道
当）三谷　英弘：自民党

神奈川9区

（立候補者3人）：川崎市多摩区、川崎市麻生区
-----
比）笠　浩史：中道
　　赤石　博子：共産党
当）上原　正裕：自民党

神奈川10区

（立候補者5人）：川崎市川崎区、川崎市幸区
-----
当）田中　和徳：自民党
　　中野　智裕：共産党
　　山口　翔平：国民
　　橋本　公夫：参政党
比）金村　龍那：維新

神奈川11区

（立候補者3人）：横須賀市、三浦市
-----
当）小泉　進次郎：自民党
　　前林　恒平：参政党
　　為壮　稔：共産党

神奈川12区

（立候補者4人）：藤沢市、寒川町
-----
　　阿部　知子：中道
　　沼上　常生：共産党
当）星野　剛士：自民党
　　菊竹　進：無所属

神奈川13区

（立候補者3人）：横浜市瀬谷区、大和市、綾瀬市
-----
　　太　栄志：中道
当）丸田　康一郎：自民党
　　石井　匡：参政党

神奈川14区

（立候補者4人）：相模原市緑区、相模原市中央区、愛川町、清川村
-----
　　先沖　仁志：参政党
当）赤間　二郎：自民党
　　中村　圭：共産党
　　長友　克洋：中道

神奈川15区

（立候補者4人）：平塚市、茅ヶ崎市、大磯町
-----
当）河野　太郎：自民党
　　小山　善光：参政党
　　三好　　諒：れいわ
　　佐々木　克己：社民党

神奈川16区

（立候補者2人）：厚木市、伊勢原市、海老名市
-----
比）後藤　祐一：中道
当）佐藤　主迪：自民党

神奈川17区

（立候補者3人）：小田原市、秦野市、南足柄市、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
-----
　　中村　太一：国民
当）牧島　かれん：自民党
　　佐々木　奈保美：中道

神奈川18区

（立候補者6人）：川崎市中原区、川崎市高津区
-----
当）山際　大志郎：自民党
比）西岡　義高：国民
　　宗野　創：中道
　　八巻　陽子：共産党
　　藤田　修一：参政党
比）横田　光弘：維新

神奈川19区

（立候補者4人）：横浜市都筑区、川崎市宮前区
-----
比）深作　ヘスス：国民
　　室井　一真：参政党
当）草間　剛：自民党
　　添田　勝：維新

神奈川20区

（立候補者3人）：相模原市南区、座間市
-----
　　金子　洋一：維新
当）金沢　結衣：自民党
　　大塚　小百合：中道

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順