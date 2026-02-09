【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・神奈川県（1区〜20区）当選一覧
【衆院選2026】小選挙区・神奈川県（1区〜20区）当選一覧
神奈川1区
（立候補者3人）：横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区
-----
篠原 豪：中道
当）丸尾 南都子：自民党
浅川 義治：維新
神奈川2区
（立候補者5人）：横浜市西区、横浜市南区、横浜市港南区
-----
柳家 東三楼：中道
当）新田 章文：自民党
平本 幸次郎：参政党
並木 まり子：共産党
片山 智絵：国民
神奈川3区
（立候補者5人）：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区
-----
横山 征吾：共産党
中村 武人：中道
二宮 研：国民
荻野 ミエ：参政党
当）中西 健治：自民党
神奈川4区
（立候補者3人）：横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町
-----
比）早稲田 夕季：中道
田宮 零一郎：参政党
当）永田 磨梨奈：自民党
神奈川5区
（立候補者4人）：横浜市戸塚区、横浜市泉区
-----
久坂 くにえ：維新
山崎 誠：中道
高宮 美智子：共産党
当）坂井 学：自民党
神奈川6区
（立候補者2人）：横浜市保土ケ谷区、横浜市旭区
-----
当）古川 直季：自民党
青柳 陽一郎：中道
神奈川7区
（立候補者2人）：横浜市港北区
-----
当）鈴木 馨祐：自民党
中谷 一馬：中道
神奈川8区
（立候補者2人）：横浜市緑区、横浜市青葉区
-----
江田 憲司：中道
当）三谷 英弘：自民党
神奈川9区
（立候補者3人）：川崎市多摩区、川崎市麻生区
-----
比）笠 浩史：中道
赤石 博子：共産党
当）上原 正裕：自民党
神奈川10区
（立候補者5人）：川崎市川崎区、川崎市幸区
-----
当）田中 和徳：自民党
中野 智裕：共産党
山口 翔平：国民
橋本 公夫：参政党
比）金村 龍那：維新
神奈川11区
（立候補者3人）：横須賀市、三浦市
-----
当）小泉 進次郎：自民党
前林 恒平：参政党
為壮 稔：共産党
神奈川12区
（立候補者4人）：藤沢市、寒川町
-----
阿部 知子：中道
沼上 常生：共産党
当）星野 剛士：自民党
菊竹 進：無所属
神奈川13区
（立候補者3人）：横浜市瀬谷区、大和市、綾瀬市
-----
太 栄志：中道
当）丸田 康一郎：自民党
石井 匡：参政党
神奈川14区
（立候補者4人）：相模原市緑区、相模原市中央区、愛川町、清川村
-----
先沖 仁志：参政党
当）赤間 二郎：自民党
中村 圭：共産党
長友 克洋：中道
神奈川15区
（立候補者4人）：平塚市、茅ヶ崎市、大磯町
-----
当）河野 太郎：自民党
小山 善光：参政党
三好 諒：れいわ
佐々木 克己：社民党
神奈川16区
（立候補者2人）：厚木市、伊勢原市、海老名市
-----
比）後藤 祐一：中道
当）佐藤 主迪：自民党
神奈川17区
（立候補者3人）：小田原市、秦野市、南足柄市、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
-----
中村 太一：国民
当）牧島 かれん：自民党
佐々木 奈保美：中道
神奈川18区
（立候補者6人）：川崎市中原区、川崎市高津区
-----
当）山際 大志郎：自民党
比）西岡 義高：国民
宗野 創：中道
八巻 陽子：共産党
藤田 修一：参政党
比）横田 光弘：維新
神奈川19区
（立候補者4人）：横浜市都筑区、川崎市宮前区
-----
比）深作 ヘスス：国民
室井 一真：参政党
当）草間 剛：自民党
添田 勝：維新
神奈川20区
（立候補者3人）：相模原市南区、座間市
-----
金子 洋一：維新
当）金沢 結衣：自民党
大塚 小百合：中道
※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順