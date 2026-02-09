【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・神奈川県（1区〜20区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・神奈川県（1区〜20区）当選一覧

神奈川1区

（立候補者3人）：横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区

篠原 豪：中道

当）丸尾 南都子：自民党

浅川 義治：維新

神奈川2区

（立候補者5人）：横浜市西区、横浜市南区、横浜市港南区

柳家 東三楼：中道

当）新田 章文：自民党

平本 幸次郎：参政党

並木 まり子：共産党

片山 智絵：国民

神奈川3区

（立候補者5人）：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区

横山 征吾：共産党

中村 武人：中道

二宮 研：国民

荻野 ミエ：参政党

当）中西 健治：自民党

神奈川4区

（立候補者3人）：横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町

比）早稲田 夕季：中道

田宮 零一郎：参政党

当）永田 磨梨奈：自民党

神奈川5区

（立候補者4人）：横浜市戸塚区、横浜市泉区

久坂 くにえ：維新

山崎 誠：中道

高宮 美智子：共産党

当）坂井 学：自民党

神奈川6区

（立候補者2人）：横浜市保土ケ谷区、横浜市旭区

当）古川 直季：自民党

青柳 陽一郎：中道

神奈川7区

（立候補者2人）：横浜市港北区

当）鈴木 馨祐：自民党

中谷 一馬：中道

神奈川8区

（立候補者2人）：横浜市緑区、横浜市青葉区

江田 憲司：中道

当）三谷 英弘：自民党

神奈川9区

（立候補者3人）：川崎市多摩区、川崎市麻生区

比）笠 浩史：中道

赤石 博子：共産党

当）上原 正裕：自民党

神奈川10区

（立候補者5人）：川崎市川崎区、川崎市幸区

当）田中 和徳：自民党

中野 智裕：共産党

山口 翔平：国民

橋本 公夫：参政党

比）金村 龍那：維新

神奈川11区

（立候補者3人）：横須賀市、三浦市

当）小泉 進次郎：自民党

前林 恒平：参政党

為壮 稔：共産党

神奈川12区

（立候補者4人）：藤沢市、寒川町

阿部 知子：中道

沼上 常生：共産党

当）星野 剛士：自民党

菊竹 進：無所属

神奈川13区

（立候補者3人）：横浜市瀬谷区、大和市、綾瀬市

太 栄志：中道

当）丸田 康一郎：自民党

石井 匡：参政党

神奈川14区

（立候補者4人）：相模原市緑区、相模原市中央区、愛川町、清川村

先沖 仁志：参政党

当）赤間 二郎：自民党

中村 圭：共産党

長友 克洋：中道

神奈川15区

（立候補者4人）：平塚市、茅ヶ崎市、大磯町

当）河野 太郎：自民党

小山 善光：参政党

三好 諒：れいわ

佐々木 克己：社民党

神奈川16区

（立候補者2人）：厚木市、伊勢原市、海老名市

比）後藤 祐一：中道

当）佐藤 主迪：自民党

神奈川17区

（立候補者3人）：小田原市、秦野市、南足柄市、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

中村 太一：国民

当）牧島 かれん：自民党

佐々木 奈保美：中道

神奈川18区

（立候補者6人）：川崎市中原区、川崎市高津区

当）山際 大志郎：自民党

比）西岡 義高：国民

宗野 創：中道

八巻 陽子：共産党

藤田 修一：参政党

比）横田 光弘：維新

神奈川19区

（立候補者4人）：横浜市都筑区、川崎市宮前区

比）深作 ヘスス：国民

室井 一真：参政党

当）草間 剛：自民党

添田 勝：維新

神奈川20区

（立候補者3人）：相模原市南区、座間市

金子 洋一：維新

当）金沢 結衣：自民党

大塚 小百合：中道

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順