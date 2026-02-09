「ヤクルト春季キャンプ」（８日、浦添）

ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が８日、今キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰで打席に立った。昨季４５試合に登板し防御率１・０５、被本塁打１で新人王に輝いた左腕の荘司から、衝撃の“プロ１号”を放った。

特大“アーチ”が飛び出したのは荘司との２度目の対決となった４球目だ。思い切りよく高め直球に食らいつくと、白球は左翼防球ネット上部に直撃。スタンドから大きな拍手が起こった。「うまく反応できた。プロでもすごく活躍されている方からの１本は自信になります」と頰を緩めた。

ミート力の高さも見せた。小沢から中前に運ぶ２本の安打性の当たり、荘司からも一発を含む“３連打”を放った。池山監督は「初めての実戦（形式）の中であれだけ振れるのは評価できる」と絶賛。バックネット裏で視察した阪神・御子柴スコアラーは「自分のタイミングで打てる。軸が崩れないし（相手投手に）崩されない。広角に打てる」と警戒心を強める。

大きな強みは対応力の高さだろう。松下は「どんな投手に対しても自分の打撃ができるのは持ち味」と自己分析する。「最終的な目標は新人王」と強い意欲を示してきた。二塁か三塁のレギュラーになる可能性を秘めたチーム待望の“ポスト村上”候補。期待のルーキーが、潜在能力の一端を披露した。

◆松下 歩叶（まつした・あゆと）２００３年４月１４日生まれ、２２歳。神奈川県出身。１８１センチ、８７キロ。右投げ右打ち。内野手。桐蔭学園、法大を経て２５年度ドラフト１位でヤクルト入団。“ポスト・村上”として期待される強打者。勝負強い打撃がセールスポイント。５０メートル走６秒２、遠投１１０メートル。