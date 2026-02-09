「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（８日、宜野湾）

ＤｅＮＡ・山崎康晃投手（３３）が８日、ブルペンで投球フォームの動作解析に取り組んだ。人や物の動作を３次元デジタルデータ化する「モーションキャプチャーカメラ」９台を用いてベストな身体の動きを模索。特徴でもあった、投球時に左足が三塁側へと着地する「インステップ」を修正することを決断した。

最先端の科学が、光明を導き出した。左足を従来よりも「足の横幅の半分ぐらい」一塁側へと着地させる投球フォームだ。その違いは数字にしてわずか５センチほどだが、球速は何と４キロアップ。長年慣れたフォームを改善することへの怖さもあったというが、山崎は「良さを消すと言うよりは、ベストに近づけるイメージ。どんどん進化するきっかけを与えてくれる感覚」と前向きに変化を受け入れている。

動作解析に着手したのは昨秋。直近２年間で計５セーブと苦しむ元守護神に、首脳陣が打破のきっかけになればと持ちかけた。４０歳まで現役を続けた相川監督も「ここから先、５年１０年やるためには、何かをぶっ壊さないと」と助言。守護神奪還を目指す山崎にとって、変革をもたらす挑戦となりそうだ。