「日本ハム春季キャンプ」（８日、名護）

新庄監督の度肝を抜いた。日本ハム・ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（２２）＝大院大＝が８日、阪神との練習試合（名護）に「４番・中堅」で出場し、２安打１打点と躍動。２軍から招集の抜てきに応えた。

４番起用を「おおっ！みたいな。驚愕（きょうがく）ですね」と振り返ったルーキーが、プレーで逆に驚かせた。初回２死一塁での初打席。三遊間へのゴロを打って体勢を崩しながら、猛加速して遊撃内野安打にした。衝撃の快足に新庄監督は、２０メートル走のデータをスタッフに確認。矢沢とほぼ同じチーム野手４位の数値に「びっくりした」と目を丸くした。

エドポロの勢いは止まらない。四回は門別の１４３キロを捉える中堅フェンス直撃の二塁打。五回には当たり損ねの投ゴロで打点も挙げた。指揮官は打撃や守備での柔らかさも評価。「結果を出すんだから大したもん」とたたえると、「彼は運を持ってますよね。あの内野安打がなかったら分かんなかったもん。（１軍キャンプに）持ってきたいかも。人生１日、２日で変わりますから」と、チャンスをつかむスター性を感じとった。

たくさんのファンが詰めかけた阪神戦でのデビューにも「いつも通りにやれた」と緊張はせず。大阪府出身で「阪神のゴメスが好きでした」というダイヤの原石が、存在を強烈に印象づけた。