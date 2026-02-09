必然だった悲劇 前十字靭帯断裂を抱えた米代表41歳が開始13秒で救急搬送 英識者は強行出場に嘆き「動かなくなったまま終わるなんて」【冬季五輪】
スピードに耐え切れずに身体を雪上に放り出されたボン(C)Getty Images
会場も息をのむショッキングな事態が起きた。
現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で、大会の約1週間前に左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負いながら強行出場した41歳のリンゼイ・ボン（米国）が転倒。ヘリコプターで救急搬送される事態となった。
【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見る
5日の公式練習で全体11位の1分40秒33でフィニッシュしていたボン。出場自体が奇跡と言える状況で医師の判断を押し切って出場を決したボンは、「逆境が大きければ大きいほど、私は自分の中にある最高の力を引き出すことができる」と力説。「持てる力のすべてを出し切ることを約束します」と意気込んだが、衝撃の結末を迎えた。
スタートからわずか13秒の出来事だった。大けがによる影響で踏ん張りが利かなかったのか、序盤の旗門に右腕を引っかけたボンは、そのままコントロールを失って宙に。身体を雪面に激しく打ち付ける形で倒れ込んだ。
彼女の状態を知る会場が騒然となる中、猛然と駆け付けた救急スタッフに治療を受ける間、悲痛な叫び声を上げていたボン。しばらくしてから、ヘリコプターで緊急搬送された。
大会前には「ひどい事態になる可能性がある。全力で走ればどうなるかは誰にも分からない」との予測もあった。そうした中で起きてしまった第一人者のショッキングな幕引きには、各国の識者たちも不安を隠せない。
米記者のアリエル・ヘルワニ氏は「リンジー・ヴォンにとっての絶対的な悪夢だ」と慮り、「思い出してほしい。彼女は9日前に前十字靭帯を断裂したばかりだ。それでも挑戦した。そして今、悲劇が起きた。本当に最悪で、ひどい光景だ。彼女には胸が痛む」と無事を願った。
また、英公共放送『BBC』の解説者で、元ダウンヒルの英国代表選手で、ボンと苦楽を共にしたチェミー・オルコット氏は「こんなに感情的になっている自分に罪悪感を覚えるわ。まさか彼女がゲレンデで動かなくなったまま終わるなんて、まったく想像もしていなかった」と複雑な胸の内を実況。そして、こう続けている。
「彼女は右膝を負傷したばかり……。これは本当にひどい状況。彼女の家族、チーム、そして彼女自身のことを考えてみてほしい。このスポーツは過酷で、スピードを限界まで追い込むことになる。現実的に考えるべきだった。リスクは非常に高く、転倒ともなれば、大怪我のリスクは倍になり、彼女の身体が耐えられるわけがなかった」
ある種、必然的でもあったボンの負傷搬送。意地で出場した彼女の無事を願うばかりだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]