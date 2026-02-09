「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎）

巨人の石塚裕惺内野手（１９）が８日、阿部監督流の「サラン」特訓に悲鳴を上げて倒れ込んだ。大寒波の影響で一部の練習が免除になったことから、課題のスローイング練習に励んでいた時だ。指揮官からの助言に手応えを得ると、愛情フルコースには続きがあった。

「バット、持ってこい」。“落とし日”が一転した瞬間だった。そこから始まった連続での股割りティー打撃。阿部監督の上げるトスに、腰を落とした状態で果敢に食らいつく。スイングの間に素振りを挟むなど、メニューは徐々に過酷に。着ていたロンＴの色が変わり、倒れ込む場面もあった。

約２００球を打ち続け、スローイング指導と合わせたら１時間のマンツーマンレッスンとなった。「軽めなんだって思っていたら、最後にひっくり返りました。監督自ら鍛えてくれているので、そこを意気に感じながら、歯を食いしばってやり遂げました」。皮がむけた手を「たいしたことない」と隠し、笑った。

厳しさは期待の表れでもある。「強化じゃないよ、サラン（愛）だよ」とは阿部監督。食らいついた先に、１軍で戦う土台が出来上がる。