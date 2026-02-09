「楽天春季キャンプ」（８日、金武）

今キャンプ初の投手との対戦で、まずは結果を出した。楽天の浅村栄斗内野手（３５）が８日、ライブＢＰで安打性の当たりを３本放った。「状態がいいか悪いかは分からないですけど、これから実戦が増えていく中で課題が出てくると思うのでこれからかなとは思います」と慎重な口ぶりで話した。

昨季の出場数は２０１１年にレギュラーに定着してから初めて１００試合を切る９６試合、打率・２３９はプロ入りワーストだった。「自分のバッティングを見つめ直してオフの期間から考えてやってきたものをすり合わせて、今も継続的にやってる」と決意を語る。

今キャンプでは昨季までとは異なり、若手と同じハードなメニューを全て意欲的にこなす。「今年は反抗しないっていう。何だってやりますよっていう。言われた通りにやりますっていうことです」と明かす。

第２クールを終えて、「問題なくやれてると思います」と振り返った。「結果にこだわって、調整じゃないっていうことは自分の中でテーマとしてやっている」。誰もが認める結果を残して必ず復活する。