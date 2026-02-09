巨人の石塚裕惺内野手（１９）が８日、阿部監督名物“強化ティー打撃”を今年初めて体験した。大股開きで地面すれすれの球を繰り返し打つ。バットを振りきった体勢で重心を落とし、５秒間キープする地獄メニューに「うおー！」などと大声を上げながら約３００球。悶絶（もんぜつ）しながらスイングの勢いは最後まで失わず「終わり方が微妙だったので、もうちょっと欲しかったです」と名残惜しそうに振り返った。

強風のため、屋外で行う予定だった練習がなくなり、午後は個別練習のみに変更。石塚が木の花ドームで課題である送球の改善に取り組んでいると、阿部監督が登場した。指導し、練習終了かと思われたが「バット持ってこい」と一言。石塚は「さすがにバッティングまでいくと思っていなかった」と苦笑いしながらも「すごくありがたい」と感謝した。５秒どころか１０秒近くも打ち終わりで姿勢をキープさせた時もあった指揮官だが「強化じゃない、サラン（＝韓国語で愛の意味）だよ」と笑顔で語った。

第２クールが終了。毎日午前７時半過ぎに球場入りし、１０時間以上練習をこなす日々に「やりきっています。しっかり後悔ないようにできる準備はしたいなと思って、ずっと自主トレからやってきた。そこをぶれずに最後までできたら」。２年目の飛躍へ順調なスタートを切っている。（臼井 恭香）