「阪神２軍春季キャンプ」（８日、具志川）

超人とゴールデンルーキーがついに“共演”だ。阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が臨時コーチとして具志川を視察し、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大学＝と初めて対面した。ルーキーの打撃を間近で見た糸井ＳＡは「１年目から２０発は期待できる」と、太鼓判を押した。

メイングラウンドでティー打撃を終えた立石に糸井ＳＡが歩み寄った。約３分間にわたる２人だけの会話。糸井ＳＡは「いやいや、指導なんてしてないです」と首を振ったが、お互いにバットを持ってスイングする場面も見られ、立石の表情には自然と笑みが浮かんでいた。

糸井ＳＡもルーキーの打撃をべた褒めだ。「１年目から２桁本塁打、２０発は期待できるようなスイング軌道をしている」と大絶賛。主砲の森下、佐藤輝と比較しても「匹敵するバッティング能力を持ってる。これはお世辞でもなんでもなく」と、賛辞は尽きなかった。平田２軍監督も「期待は感じていると思うよ、立石自身がね」と、超人からの太鼓判がプラスに働くことを願った。

右脚の肉離れで別メニュー調整中の立石はこの日、屋内練習場で負傷後初めてマシン打撃を行った。ノーステップ打法で振り抜いた力強い打球を見ると、本格復帰した姿が待ち遠しい。糸井ＳＡは「肉離れだから、そこはちょっと慎重に」としつつ「本当に楽しみですね」と目を細めていた。