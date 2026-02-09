「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）

強い逆風をものともせず名護湾を臨む敵地で白球を放り込んだ。「７番・中堅」で先発出場の阪神・高寺望夢内野手（２３）が、ソロ弾を含む２安打で左翼レギュラー争いへアピールした。

同点の五回無死。代わった山本拓の初球直球を捉えた。力強く引っ張ると、右翼芝生席に着弾。「初球からって意識は全打席あります」と積極性が奏功。高めに浮いた甘い球を逃さなかった。六回には２死二塁から左翼へ力強い適時打を放った。

練習の成果だった。前日に行われたシート打撃では２打席に立ち無安打と沈黙。「打てなかったのでいろいろ考えながら踏まえた上で打てたので良かったです」と即修正。反省を怠らないスタイルが結実した。フリー打撃などでも常に頭をフル回転させている。「練習でもホームランを打ちたいですけど、求めすぎないように。我慢して練習していきます」。欲張らないやり方が高寺流だ。

オフは体重も３キロ増量。現在は８２キロとパワーを身につけた。「無理なく頑張って増やします」とまだ伸びる余地はある。

左翼を巡る争いは白熱している。四回には現役ドラフトで加入した浜田が本塁打を放っていた。ここで食らいつかないといけない。「継続するのが難しいので。今日だけじゃなく続けていければ良いと思います」。長打も売り込み、レギュラーの座を手中に収めたい。