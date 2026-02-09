「阪神２軍春季キャンプ」（８日、具志川）

阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が臨時コーチとして具志川を視察し、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大学＝と初めて対面した。ルーキーの打撃を間近で見た糸井ＳＡは「１年目から２０発は期待できる」と、太鼓判を押した。平田２軍監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−糸井ＳＡが具志川を視察した。

「この前ほら、宜野座に糸井さんが持ってきた『アクアバット』だったか？『参考までに、どんな感じか使わせてくれよ。次は持ってきてほしい』っていう話をして。俺も、コーチの人たちも、どんなもんか興味があるから」

−できれば具志川にも持ってきてほしかった。

「うん、持ってきてほしかった。それはずるいやろ、宜野座ばっかり」

−豊田が右手首骨折と診断された。

「残念。昨年、試合で使ってもらって、ある程度ね、感触をつかんで、今年はすごく状態が良かっただけにね、残念だけど。なんちゅうかな、これも野球でね、野球にはつきものなんで、早く復帰することに切り替えてやるしかないのかな」